Гривня провалилася до рівня 2015 року, чого чекати далі

Долар дорожчає / Фото: Колаж: Сьогодні

Весь тиждень долар випробовував нерви українців на міцність, курс подолав позначку 29 грн/долар, чого не було сім років, з січня 2015 року, і здавалося, не збирався зупинятися. Але зупинився: у п'ятницю американська валюта подешевшала нижче за 29 грн за долар. Що це – перепочинок перед новим кидком до 30 гривень чи долар почне слабшати?

У чому причина такої поведінки долара і на що чекати від курсу в лютому, розповіли експерти "Сьогодні".

Реклама

Це член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Читайте також: Що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям у I кварталі 2022 року

Що сталося з курсом за тиждень

Долар трохи подешевшав за минулі вихідні, але з понеділка почав дорожчати, причому ще швидше, ніж тиждень тому. Якщо минулої неділі готівковий долар коштував у продажу 28,40 грн, то у четвер, 27 січня, вже 29,10 грн. За чотири дні – зростання на 70 копійок. Не дивно, що в обмінники вишикувалися черги охочих купити валюту, поки вона не подорожчала ще більше. Але в п'ятницю розпочався відкат: курс опустився нижче за 29 грн, до 28,94 грн/долар. В суботу долар подешевшав ще на 6 копійок.

Реклама

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) спочатку різко розширився – з 23 до 35 копійок, тобто, продавці валюти явно заробляли на панічному зростанні попиту. Але у п'ятницю спред був уже 28 коп. на тлі зниження курсу, що опосередковано вказувало: подальшого подорожчання долара може й не бути.

Максимальний курс, за яким можна здати готівковий долар – 28,70 грн (на 40 коп. дорожче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 28,73 грн (на 43 коп. дорожче, ніж тиждень тому) ). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається у пунктах обміну та банках, що працюють на придбання валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 28,90 грн/долар, але при цьому курс купівлі не вищий за 28,60.

Нацбанк за тиждень послабив гривню на 67 копійок (на 2,4%), при цьому психологічний рубіж 29 грн/долар так і не було подолано – на п'ятницю офіційний курс був 28,99 грн/долар. На понеділок, 31 січня, регулятор зміцнив гривню на 21 копійку, встановивши курс 28,78 грн/долар.

Реклама

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що причини стрімкого подорожчання долара – політичні, а не економічні. Хоча, якщо ажіотаж не вдасться збити в найближчий тиждень, то настануть економічні наслідки. Зокрема, Україна не зможе запозичувати гроші на зовнішньому ринку – це стане занадто дорого.

"Дохідність за українськими євробондами (цінними паперами, номінованими у валюті) з погашенням у 2023 році злетіла до 18,6%, це дуже багато, а дешевше їх ніхто не купить, надто великі ризики, – аналізує Олег Пендзин. – Також регулятор продав цього тижня ще близько 400 млн доларів, щоб збити ажіотажний попит на валюту. Разом за два тижні 800 млн доларів, щоб курс не полетів за 30 грн. Тим не менш, нерезиденти продовжують позбавлятися українських ОВДП".

На думку Олександра Охріменка, курс долара підняла істерика навколо брязкання зброєю з боку РФ.

"Перестаралися, обвалилася не лише гривня, а й рубль", – уточнив Охріменко.

Андрій Шевчишин уточнив, що гривня, після досягнення в четвер 7-річного максимуму на рівні 29,05 грн/долар, почала зміцнюватися під впливом зміни риторики РФ і різкого покращення настроїв західних інвесторів.

"Ймовірно, курс досяг локального піку, і побоювання інвесторів щодо ескалації відходять на задній план, поки не з'являться нові відомості або жорсткі висловлювання сторін. Ринок розглядає варіант дипломатичного вирішення конфлікту, курс входить до стадії стабілізації", – аргументував Андрій Шевчишин.

На думку Максима Орищака, побічно на ослаблення гривні впливає ще й політика ФРС США (Федеральна резервна система, аналог центробанку). Як пояснив експерт, після того, як ФРС підняла облікову ставку, долар став вигіднішим як інструмент для інвестування.

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів помірковано оптимістичні: вони сподіваються на зміцнення гривні, але кажуть, що від України не все залежить.

Андрій Шевчишин очікує, що в міру вщухання паніки гривня стабілізується на досягнутих рівнях.

"Наступного тижня очікуємо рух у горизонті 28,75-29,1 грн за долар, якщо не буде нового жорсткого потоку новин про ескалацію, яка змусить нерезидентів відновити активні продажі. Населення та експортери, що притримують у період зростання курсу валюту, населення і експортери почнуть її продавати, посилюючи зростання пропозиції", – аналізує Андрій Шевчишин.

Подібні оцінки і в інших експертів.

"Якщо Нацбанк продовжить продавати валюту, курс утримається у коридорі 28,7-29 грн/долар", – каже Олег Пендзин.

Курс близько 28,7 грн/долар очікують Максим Орищак та Олександр Охріменко.

Продавати чи купувати валюту

Думки експертів однозначні: продавати долари та євро зараз вигідно, доки вони не подешевшали, від покупки варто утриматися.

"Інвестувати в долари, але на тривалий термін, рік і більше, можна розпочинати, коли курс опуститься нижче за 28,6 грн/долар", – уточнив Андрій Шевчишин.

Олександр Охріменко підрахував: ті, хто у листопаді 2019 року купили готівковий долар по 24 грн (був тоді такий курс), сьогодні могли б зафіксувати прибуток 4,7 грн на кожному доларі, або близько 8% річних.

Олег Пендзин, як і раніше, рекомендує витратити надлишки гривні на заплановані великі покупки, наприклад, побутову техніку, поки вони не встигли подорожчати. За його словами, інфляція найближчими місяцями помітно прискориться.