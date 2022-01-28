Долар із тріском обвалився: на скільки вистачить стійкості гривні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 31 січня:
|28.01
|31.01
|Зміна
|1 долар США
|28,98 грн
|28,78 грн
|-0,20
|1 євро
|32,34 грн
|32,02 грн
|-0,32
Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 28 січня, курс долара впав на 20 копійок, а євро впав на 32 копійки.
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Що буде із курсом валют?
Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, курс почав коригуватися під впливом зміни риторики Росії, а також зміни настроїв іноземних інвесторів.
"Оптимистичне завершення торгів у четвер дає надію на стабілізацію геополітичної ситуації. Ймовірно, долар досяг локального піку, і побоювання інвесторів щодо ескалації воєнного конфлікту відходять на задній план", – каже Шевчишин.
Не останню роль у стабілізації ситуації відіграє заява РФ про неприпустимість війни з Україною і тому ринок сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.
На думку Шевчишина, найближчим часом гривня стабілізується на досягнутих рівнях. Рух курсу очікується у діапазоні 28,8-29,05 грн/дол.
"Наступного тижня очікуємо рух у діапазоні 28,75-29,1 гривень за долар, якщо не буде нового жорсткого потоку новин про ескалацію, яка змусить нерезидентів відновити активний продаж", – заявив експерт.
"Сьогодні" також писали, що буде з інфляцією і розповідали, чи варто зараз купувати валюту.