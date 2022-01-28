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Долар із тріском обвалився: на скільки вистачить стійкості гривні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 17:40
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 31 січня
Нацбанк розрахував новий курс валют
Нацбанк розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 31 січня:

28.0131.01Зміна
1 долар США28,98 грн 28,78 грн -0,20
1 євро32,34 грн 32,02 грн -0,32

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 28 січня, курс долара впав на 20 копійок, а євро впав на 32 копійки.

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Що буде із курсом валют?

Як розповів в ексклюзивному коментарі "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, курс почав коригуватися під впливом зміни риторики Росії, а також зміни настроїв іноземних інвесторів.

"Оптимистичне завершення торгів у четвер дає надію на стабілізацію геополітичної ситуації. Ймовірно, долар досяг локального піку, і побоювання інвесторів щодо ескалації воєнного конфлікту відходять на задній план", – каже Шевчишин.

Не останню роль у стабілізації ситуації відіграє заява РФ про неприпустимість війни з Україною і тому ринок сподівається на дипломатичне вирішення конфлікту.

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На думку Шевчишина, найближчим часом гривня стабілізується на досягнутих рівнях. Рух курсу очікується у діапазоні 28,8-29,05 грн/дол.

"Наступного тижня очікуємо рух у діапазоні 28,75-29,1 гривень за долар, якщо не буде нового жорсткого потоку новин про ескалацію, яка змусить нерезидентів відновити активний продаж", – заявив експерт.

"Сьогодні" також писали, що буде з інфляцією і розповідали, чи варто зараз купувати валюту.

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