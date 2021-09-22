Гривня продовжила тренд на зміцнення

Курс долара залишається стабільним

Національний банк України (НБУ) на середу, 22 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,71 грн;

1 євро – 31,36 грн;

1 злотий – 6,78 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Тренд зміцнення курсу гривні по відношенню до долара триває. Тим часом євро зріс у ціні на 9 копійок. Злотий подешевшав на 2 копійки, а російські рублі подорожчали на 2 копійки.

У вівторок, 21 вересня, долар на міжбанку подорожчав на 3 копійки, а євро – на 6-7 копійок.

Долар до завершення торгів коштував 26,7/26,72 грн (купівля/продаж).

Євро до закриття торгів торгувався на рівні 31,32/31,34 грн (купівля/продаж).

Що чекає долар найближчим часом

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренду щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тої ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

Що відбувалося з курсом: