Гривня продолжила тренд на укрепление

Курс доллара остается стабильным

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 22 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,71 грн;

1 евро – 31,36 грн;

1 злотый – 6,78 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Тренд укрепления курса гривни по отношению к доллару продолжается. Тем временем евро вырос в цене на 9 копеек. Злотый подешевел на 2 копейки, а российские рубли подорожали на 2 копейки.

Во вторник, 21 сентября, доллар на межбанке подорожал на 3 копейки, а евро – на 6-7 копеек.

Доллар к завершению торгов стоил 26,7/26,72 грн (покупка/продажа).

Евро к закрытию торгов торговался на уровне 31,32/31,34 грн (покупка/продажа).

Что ждет доллар в ближайшее время

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом: