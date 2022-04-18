Готові воювати за тарілку супу: як Путін знищує життя простих росіян

Як Путін псує життя росіянам / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Розв'язавши війну з Україною, Путін прирік на страждання мільйони людей і, як не дивно, серед них громадяни самої Росії, які змушені жити у другій Північній Кореї

Економічний занепад видно по всіх напрямках, наприклад, іноземні інвестиції в нерухомість Росії впали до рекордного рівня і становлять усього 1,8% з загального обсягу.

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"Сьогодні" поспілкувалися з експертом та дізналися, як війною в Україні Путін знищує життя росіян.

Фінансовий аналітик та економіст Олексій Лупоносов розповів, що цю війну можна вважати цілеспрямованим економічним ударом по Україні та Європі.

Однак це економічне протистояння зачепить і росіян, точніше – вже зачепило.

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Насамперед авантюра Путіна вдарила по так званому вищому прошарку суспільства в Росії, вважає експерт.

"Ми з вами бачимо, що практично всі топ-менеджери як російських компаній, так і компаній з іноземним капіталом, фактично втратили кошти для існування, втратили оперативні капітали для подальшої роботи", – розповідає аналітик.

Це своєю чергою потягне за собою безробіття і погіршення фінансового стану всіх тих людей, які працювали у компаніях, що належать еліті.

"Ці люди були локомотивом Російської Федерації, вони будували нові будинки, будували квартири, а зараз це все банкрути. Від цих людей живилося дуже багато простих росіян", – каже економіст.

До чого це призвело?

"Убивши" цю еліту в Росії, кремлівське керівництво призвело країну до підвищення цін на товари першої необхідності в рази – 2,5-3 рази.

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Також на всіх аренах провалився російський рубль, попри те, що у Москві виставили курс близько 80 рублів за долар, це не відповідає дійсності.

Ситуація схожа на Радянський Союз, де офіційний курс був близько 50 копійок, але дістати по ньому валюту було абсолютно неможливо.

"Рівень життя росіян наблизився до 80-х років. Наразі вони за своєю купівельною спроможністю перебувають саме на цьому рівні і продовжують опускатися", – заявив Лупоносов.

За його словами, у деяких галузях економіка агресора і відповідно рівень життя громадян може відкотитися до 1913 року.

"І чим гірше вони житимуть, тим більше їх напускатимуть на нас, говорячи про те, що це через українців ми так погано живемо. Ситуація парадоксальна: чим гірше житимуть прості росіяни, тим більше Путін отримає солдатів, які готові воювати за тарілку супу та можливість пограбувати Україну".

Олексій Лупоносов вважає, що навіть малозабезпечені українці, як виявилося, жили краще за росіян середнього класу, що пояснює здивування окупантів від звичайних продуктів у наших холодильниках.

"Сьогодні" також писали, що в Росії вигадали, як обходити ембарго на нафту, і розповідали, що відбувається з російським рублем.