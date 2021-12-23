Готуватися до девальвації? Яким буде долар до Нового року

До Нового року можливе коливання долара, але не девальвація гривні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Масові виплати у гривні традиційно спонукують попит на іноземну валюту. Відтак, за логікою, американські гроші повинні зростати в ціні.

Проте економісти давали свої прогнози в ефірі телеканалу Україна 24.

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Девальвації не буде, а якщо буде, то штучна

Такої думки притримується економіст Андрій Новак. Він зауважив, що причин для девальвації гривні немає.

"Умов для девальвації гривні немає, якщо НБУ буде девальвувати штучно, його керівництво має піти у відставку. Ніяких підстав немає для девальвації. Зведений платіжний баланс плюсовий, золотовалютні резерви у НБУ рекордні, експорт зріс на 27% в цьому році, при тому, що імпорт майже не росте", — говорить Андрій Новак.

Умови, що можуть спричинити справжню девальвацію

Фінансист Тарас Козак заявляє, що незначні коливання — це не девальвація. Хоча є умова, за якої вона можлива.

"Коливання 10-15-20 копійок можливі, але це не девальвація. Вона можлива на тлі історії з приводу російської агресії, фундаментальних причин немає. Зростання курсу долара був тільки на емоціях", — говорить він.

Що робити з валютою до Нового року?

Як розповів раніше аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

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Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат. Ймовірно, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься у ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення.

А фінансист Тарас Козак говорить, що свою валюту краще розділити: частину зберігати в доларах, а частину в євро.

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