Готуємось до нового курсу? Що чекає на долар з 15 листопада

Долар знову змінився у ціні / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 15 листопада:

12.11 15.11 Зміна 1 долар США 26,10 грн 26,11 грн +0,01 1 євро 29,91 грн 29,91 грн 0

Порівняно з курсом, який НБУ встановлював на п'ятницю, 12 листопада, долар подорожчав на 1 копійку, а євро не змінився в ціні.

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Що буде з курсом долара наступного тижня

Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз частина ринку готова і чекає на розворот курсу, проте поки що немає критичної маси покупців, здатної розгорнути котирування.

Він вважає, що локдаун стримує ділову активність та активність ринку у тому числі. Негативним чинником стабільності гривні залишається критична ситуація в енергетичній сфері. За останні два дні нерезиденти наростили портфель у довгострокових ОВДП на 2 млрд гривень.

Як зазначив експерт, 19 листопада останній день квартальних податкових виплат, що може дати імпульс продажам валюти експортерами. 22 листопада очікується рішення МВФ щодо кредиту Україні.

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"Гострої потреби в кредиті МВФ зараз немає, оскільки НБУ накопичив у резервах досить великі обсяги валюти, викуповуючи долар на міжбанку. Зараз ЗВР оцінюються у більш ніж 30 млрд доларів", – каже Андрій Шевчишин.

Наступного тижня він чекає на курс до 26-26,5 гривень за долар. Імовірність відскоку долара є, але вона залежатиме від попиту на валюту, який поки що залишається низьким, вважає експерт.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.