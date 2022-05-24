Голод скасовується: Україна придумала, як продавати зерно

Україна придумала, як вивозити зерно без портів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Литву прибув перший тестовий поїзд з українським зерном, який слідував в обхід Білорусі через Польщу.

Про це повідомила представниця литовської компанії LTG Cargo, яка займалася організацією цього трансферу, Лаура Габрилавічюте, передає Delfi.

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Також участь у цьому процесі брала польська компанія Lotos Kolej.

Поїзд з рятівним зерном прибув до міста Шештокус і звідти вирушить у порт Клайпеда.

За словами Габрилавічюте, цього тижня до Литви з України мають приїхати ще два поїзди з зерном та іншою продукцією.

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"Цього тижня ми плануємо відправити два поїзди з сільгосппродукцією (масло, кукурудза, зерно). Ми зможемо точно сказати, який саме поїзд прибуде, коли знатимемо, що вони завантажені та вирушають у дорогу", – зазначила вона.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що країни Балтії можуть стати альтернативним транзитним маршрутом українського зерна.

Це допоможе подолати світову продовольчу кризу, яку Росія намагається створити навмисне.

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"Росія використовує блокаду експорту зерна з України як зброю та інструмент тиску на весь світ", – заявив Науседа.

Що відбувається з експортом?

В Україні, за даними Єврокомісії, застрягли близько 20 млн тонн зерна, які ми не можемо експортувати через блокування морських портів.

До 24 числа морським шляхом здійснювалося 85-90% постачання зернових, руди та інших великогабаритних вантажів.

Це призводить не лише до економічних проблем в Україні, а й до глобальних проблем з продовольчою безпекою та масштабного голоду у деяких регіонах.

Крадіжка українського зерна

Крім створення перешкод для експорту, окупанти ще й крадуть українське зерно у захоплених містах та намагаються продати його за кордон.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав увесь світ не співпрацювати з агресором, відмовлятися від будь-яких подібних пропозицій і не купувати крадене.

"Сьогодні" раніше писали, що відбувається з цінами на зерно у світі, і розповідали, як деякі країни можуть допомогти з розблокуванням українських портів.