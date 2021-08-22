Німеччина допоможе Україні з "зеленим" воднем: "Нафтогаз" і RWE підписали меморандум

Німецька та українська компанії підписали меморандум про "зелений" водень / Фото: Колаж: Сьогодні

Компанія "Нафтогаз України" і німецька енергетична компанія RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) уклали меморандум про співпрацю в секторі водневої економіки на виконання домовленостей між президентом Володимиром Зеленським та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, досягнутих у липні 2021 року в Берліні та під час сьогоднішньої зустрічі.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

Документ підписали під час нинішнього візиту федерального канцлера до Києва. За результатами переговорів Зеленський заявив, що Україна має амбітний план "зеленої трансформації".

"Ми запрошували німецьку сторону долучитися до реалізації цього важливого для нас плану", – сказав президент.

За його словами, Україна підтримує амбіції Євросоюзу з переходу до кліматично нейтрального розвитку до 2050 року в рамках Європейського зеленого курсу.

"Меморандум стосується співпраці у галузі водневої економіки. "Нафтогаз" вбачає великі перспективи України у цій сфері. Зокрема це стосується виробництва "зеленого" водню – водню, який виробляється з відновлюваних джерел енергії, а також зберігання та споживання водню", – повідомив голова правління НАК Юрій Вітренко.

Що дає меморандум

За словами Вітренка, підписаний 22 серпня документ:

відкриває перспективи в експорті "зеленого" водню на європейський ринок, зокрема в Німеччину – для цього може використовуватися як наявна мережа газопроводів, так і альтернативні засоби, зокрема судна для транспортування аміаку;

передбачає можливості комерційного продажу українського "зеленого" водню на європейських ринках, з фокусом на наявні ринки;

передбачає можливості розвитку проєктів відновлюваної енергетики на шельфі та узбережжі морів.

Робочі групи НАК "Нафтогаз України" і RWE почнуть спільну роботу у рамках меморандуму вже у вересні цього року.

Проблема "Північного потоку – 2" залишається

Водночас президент України зазначив, що співпраця у секторі водневої економіки не компенсує Україні втрат від можливого запуску "Північного потоку – 2" в короткостроковій перспективі.

Зате збереження транзиту газу українською ГТС після 2024 року дасть змогу нашій країні профінансувати "зелений перехід", що в результаті зменшить залежність економіки України від природного газу.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" і німецька RWE давно співпрацюють у сфері зберігання газу в українських сховищах. Також НАК періодично купує газ у цієї компанії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель готова підтримати санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", якщо РФ почне використовувати його як зброю.

Ми також писали, що корейські дослідники зі Школи енергетики та хімічної інженерії UNIST оголосили про прорив у технології, яка перетворює рідкий аміак на екологічно чистий водень. Результати цієї групи вчених вже привернули увагу восьми дослідницьких співтовариств по всьому світу.