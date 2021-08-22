Германия поможет Украине с "зеленым" водородом: "Нафтогаз" и RWE подписали меморандум

Германская и украинская компании подписали меморандум о "зеленом" водороде / Фото: Коллаж: Сегодня

Компания "Нафтогаз Украины" и немецкая энергетическая компания RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) заключили меморандум о сотрудничестве в секторе водородной экономики во исполнение договоренностей между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Германии Ангелой Меркель, достигнутых в июле 2021 года в Берлине и во время сегодняшней встречи.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Документ подписали в ходе нынешнего визита федерального канцлера в Киев. По результатам переговоров Зеленский заявил, что Украина имеет амбициозный план "зеленой трансформации".

"Мы приглашали немецкую сторону присоединиться к реализации этого важного для нас плана", – сказал президент.

По его словам, Украина поддерживает амбиции Евросоюза по переходу к климатически нейтральному развитию до 2050 года в рамках Европейского зеленого курса.

"Меморандум касается сотрудничества в сфере водородной экономики. "Нафтогаз" видит большие перспективы Украины в этой сфере. В частности это касается производства "зеленого" водорода – водорода, который производится из возобновляемых источников энергии, а также хранения и потребления водорода", – сообщил глава правления НАК Юрий Витренко.

Что дает меморандум

По словам Витренко, подписанный 22 августа документ:

открывает перспективы в экспорте "зеленого" водорода на европейский рынок, в частности в Германию – для этого может использоваться как имеющаяся сеть газопроводов, так и альтернативные средства, в частности судна для транспортировки аммиака;

предусматривает возможности коммерческой продажи украинского "зеленого" водорода на европейских рынках, с фокусом на имеющиеся рынки;

предусматривает возможности развития проектов возобновляемой энергетики на шельфе и побережье морей.

Рабочие группы НАК "Нафтогаз Украины" и RWE начнут совместную работу в рамках меморандума уже в сентябре этого года.

Проблема "Северного потока – 2" остается

В то же время президент Украины отметил, что сотрудничество в секторе водородной экономики не компенсирует Украине потери от возможного запуска "Северного потока – 2" в краткосрочной перспективе.

Зато сохранения транзита газа по украинской ГТС после 2024 года позволит нашей стране профинансировать "зеленый переход", что в результате уменьшит зависимость экономики Украины от природного газа.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" и немецкая RWE давно сотрудничают в сфере хранения газа в украинских хранилищах. Также НАК периодически покупает газ у этой компании.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия.

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