"Газпром" відмовився бронювати додаткові потужності для транзиту газу через Україну

РФ не стала бронювати додаткові транзитні потужності на листопад через Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Російська компанія "Газпром" не стала бронювати на листопад додаткові потужності на транзит газу через Україну до Європи.

Про це повідомляє інформаційне агентство Інтерфакс-Україна за підсумками аукціону 18 жовтня.

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Зазначається, що Оператор ГТС України запропонував у цей день транзитні потужності на листопад в обсязі до 9,8 млн куб. м на добу через газорозподільну станцію "Суджа" і до 5,2 млн куб. м на добу через станцію "Сохранівка".

Однак запропоновані потужності залишились незатребуваними. Замість цього "Газпром" викупив третину запропонованих потужностей через Польщу, по газогону "Ямал – Європа".

Раніше російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Росія цьогоріч вже збільшила обсяги транзиту через Україну на 10%.

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Однак далі збільшувати цей обсяг "Газпром" не буде через те, що вважає українську ГТС зношеною.

Також дипломат заявив, що Росія готова почати поставки блакитного палива до ЄС по газопроводу "Північний потік – 2".

За словами посла, він вже повністю готовий до роботи і очікує лише на остаточне рішення від Німеччини.

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18 жовтня компанія-оператор "Північного потоку – 2" заявила, що перша нитка газогону вже повністю заповнена технічним газом.