"Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину

РФ не стала заказывать дополнительные транзитные мощности на ноябрь через Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская компания "Газпром" не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности на транзит газа через Украину в Европу.

Об этом сообщает информационное агентство "ТАСС", по итогам аукциона 18 октября.

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Отмечается, что Оператор ГТС Украины предложил в данный день транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн куб. м в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 млн куб. м в сутки через станцию "Сохрановка".

Однако предложенные мощности остались невостребованными.

Ранее российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия в этом году уже увеличила объемы транзита через Украину на 10%.

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Однако дальше увеличивать этот объем "Газпром" не будет из-за того, что считает украинскую ГТС изношенной.

Также дипломат заявил, что Россия готова начать поставки голубого топлива в ЕС по газопроводу "Северный поток-2".

По словам посла, он уже полностью готов к работе и ожидает только окончательного решения от Германии.

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18 октября компания-оператор "Северного потока-2" заявила, что первая нитка газопровода уже полностью заполнена техническим газом.