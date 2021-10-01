Газової кризи не буде? В "Нафтогазі" розповіли, що чекає українців цієї зими

Тарифи в цьому опалювальному сезоні підвищувати не планують / Фото: Колаж: Сьогодні

Цією зимою українцям не слід чекати нових "газових криз", адже місцева влада не підвищуватиме тарифи на тепло.

Як заявила радник глави "Нафтогазу", екс-нардеп Світлана Заліщук в ефірі 24 каналу, Україна вже провела "попередню політику".

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За її словами, зараз Україна має близько 19 млрд куб. газу, які закачувалися в підземні сховища навесні і влітку.

"Саме ця попередня політика закачування газу до зростання відповідних цін дає можливість продавати газ населенню за відповідними цінами", – зазначила радник глави "Нафтогазу".

Меморандум про тарифи на тепло і гарячу воду

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Уряд, Нафтогаз, Асоціація міст, Конгрес місцевих і регіональних влад підписали спільний меморандум. Держава передасть і направить до місцевих бюджетів ПДФО в розмірі 4%, додатково не менше 11 млрд грн.

Крім цього, з четвертого кварталу поточного року для громад, які не зможуть повною мірою самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання передбачається субвенція від держави.

Як раніше заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, власний видобуток газу в Україні повністю покриє потреби населення напередодні осінньо-зимового періоду. За його словами, ціна на газ для побутових споживачів переглядатися не буде мінімум до травня наступного року, поки діє річний тариф.