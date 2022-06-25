Газ стрімко зростає в ціні: скільки коштують інші види пального на АЗС WOG, ОККО, Shell і UPG

Поки газ дорожчає, інші види бензину падають в ціні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

25 червня на українських заправках спостерігається суттєве зниження вартості всіх видів пального, окрім автогазу, який за день здорожчав на 12 коп.

Про це свідчать дані AutoRia.

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Так, 25 червня середня вартість А-95 становить 50,64 грн (знизилась на 4 коп.), А-92 — 49,66 грн (впала на 89 коп.), ДП — 56,41 грн (впала на 3 коп.), а газу — 41,91 грн (зросла на 12 коп.).

Загалом ситуація на окремих заправках має такий вигляд:

АЗС і вид пального АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell А-95 + - - - - А-95 51 грн 51 грн 48,90 грн 50,99 грн А-92 - - - - ДП 57 грн 57 грн 56 грн 57,99 грн газ 42 грн 41,97 грн - -

Ситуація на АЗС покращується

Як заявив директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн, зовсім скоро українські заправки поповняться дизельним пальним. Такий висновок можна зробити з того, що оптова ціна на нього знижується, а пропозиція збільшується.

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За його словами, оптова ціна на дизпальне знизилась нижче за роздрібну вперше за майже 3 місяці, що говорить про те, що "промислові споживачі та аграрії наїлися". Збільшується, зокрема, і оптова пропозиція бензину.

"Отже, більше пального піде на АЗС. Сподіваємось, ми це відчуємо. Але у будь-якому разі економимо та споживаємо відповідально", – зауважив Куюн.

Нагадаємо, роздрібні мережі АЗС в Україні поступово зменшували ціни на автогаз. Середня ціна на цей вид пального за тиждень, з 17 до 24 червня, знизилась на 60 копійок – до 41,85 грн/л. Однак вихідні змінили ситуацію.

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