РФ вкрала лого на заміну McDonald's: звідки брали ідеї для "креативу" (фото)

Замість McDonald's в РФ буде компанія з іншим, але дуже подібним логотипом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Мережа закладів, яка замінить McDonald’s в Росії, публічно продемонструвала свій новий логотип.

Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.

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На логотипі "імпортозаміщених" ресторанів швидкого харчування зображені дві стилізовані палички картоплі фрі та помаранчеве коло, яке символізує бургер. Тлом слугує зелений колір, який у відвідувачів нібито має асоціюватися з якістю продукції та обслуговування.

Нове лого замінника McDonald's в РФ

Вкрадене лого

Після оприлюднення нового логотипу користувачі соцмереж викрили росіян у черговій крадіжці – він дуже схожий на символіку відомих брендів. Особливо помітна схожість з українською мережею автозаправок WOG. По суті, це та сама, тільки перевернута літера в змінених кольорах.

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Логотип WOG, фото з сайту мережі АЗС

Дивовижно подібна російська "картопля фрі та бургер" до логотипу популярної компанії звукозапису Warner Music Group.

Лого Warner Music Group / Фото: скріншот

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У соцмережах уже почали жартувати про те, що нове лого фастуду з РФ – це поєднання Warner Music Group з прапором Республіки Бангладеш:

У соцмережах вже "гуляють" меми на тему нового лого в РФ / Фото: скріншот

Мережа вже розпочала рекламувати свій логотип, хоч власної назви на заміну McDonald’s ще не придумали. Пропрацьовують вісім зареєстрованих варіантів, зокрема:

"Той самий";

"Вільна каса";

"Це він";

"Точно він";

"Компас".

"Оновлення" в меню

Створили вже й нові макети дизайну упакувань для продукції. Вони дуже нагадують обгортки для бургерів з американської мережі, але без деяких елементів та зі зміненими назвами: "Гранд" замість "Роял", "Фіш Бургер" замість "Філе-о-фіш", "Гранд де Люкс" замість "Роял де Люкс" тощо.

Російський аналог "Філе-о-фіш" / Фото: скріншот

Російський аналог "Роял" / Фото: скріншот

Російський аналог нагетсів / Фото: скріншот

Російський аналог картоплі фрі / Фото: скріншот

Російський аналог подвійного чізбургера / Фото: скріншот

За попередньою інформацією, відкрити майже 200 закладів, які раніше належали McDonald's, у Росії планують до кінця червня. Водночас в AppStore уже виклали тематичний додаток, який називається "Мій бургер".

Істерія в РФ

У травні компанія McDonald's офіційно заявила про припинення своєї діяльності в Росії після 30 років роботи. Мережу закладів швидкого харчування виставили на продаж.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Росії працювали 850 ресторанів McDonald's, де було працевлаштовано 62 тис. осіб. Після 24 лютого заклади не працювали, але компанія продовжувала виплачувати зарплату співробітникам.

Остаточний вихід мережі з російського ринку супроводжувався забороною використовувати будь-які логотипи, бренди, назви та меню ресторанів. Єдине, що компанія залишила для себе в Росії – права на товарний знак.

Наступного дня після заяви компанії, росіяни почали масово продавати фірмовий одяг та брендові речі з логотипами американської мережі. У продажі була повна форма працівника закладу (футболка, штани, кепка, ремінь), а також светри з написами, худі, торбинки, панамки й різноманітні аксесуари. Звичайно, не обійшлося й без жартівників, які продавали знецінені товари за 500 тис. – 1 млн рублів.

Раніше "Сьогодні" писали, що нафтовий гігант Shell уже знайшов покупця на свою мережу заправок у Росії та завод у Твері. Водночас через вихід іноземних компаній російські автомобілі залишилися без важливих елементів для безпеки пасажирів, тож вимоги до виробництва машин вирішили послабити.