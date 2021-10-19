Європейський конкурент АТБ націлився на український ринок. Розповідаємо все, що про це відомо

Lidl присутній майже у всіх країнах Європи / Фото: Колаж: Сьогодні

У ЗМІ днями з'явилася інформація, що в Україні незабаром може відкритися мережа німецьких супермаркетів Lidl. Бізнес-модель цієї мережі в 90-х намагалися скопіювати засновники АТБ.

Інтерес Lidl до ринку України

Про плани виходу Lidl на український ринок стало відомо з матеріалу німецького Lebensmittel Zeitung. У розпорядженні видання опинився внутрішній лист Schwarz Group, яка володіє Lidl. У листі йдеться про те, що компанія призначила Адама Міщишина регіональним менеджером Lidl Україна.

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Він вісім років до цього працював в польському Lidl, займаючись там закупівлями для 750 магазинів мережі. Виручка польських супермаркетів в 2020 році склала більше 4,7 млрд євро. Мищишин також відповідав за міжнародні закупівлі у Франції, країнах Північної Європи і в деяких дочірніх компаніях на Балканах.

Пізніше в Lidl прокоментували інформацію про вихід на український ринок і заявили, що Україна їм цікава, але відмовилися розкривати подробиці.

"Lidl постійно вивчає потенційні цілі розширення та аналізує місцеві ринкові умови і можливості клієнтів. Ми цінуємо прозору і надійну комунікацію і будемо тримати наших співробітників і зацікавлені сторони в курсі подій у міру необхідності", – повідомили в Lidl в коментарі Retailers.ua.

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Відзначимо, що Lidl присутній майже у всіх країнах Європи і намагається навіть просуватися на ринки США і Китаю. Всього по всьому світу є близько 4 500 філій цієї торгової мережі.

Переваги Lidl

Європейські супермаркети вважаються рітейлером з "жорсткими дисконтом". Компанія економить на упаковках і рекламі і регулярно робить суттєві знижки для покупців. Асортимент в торгових точках, як правило, становить близько 1500-2000 товарів. В основному на полицях магазинів у Lidl товари власного виробництва.

Ціни в Lidl дешевше за рахунок:

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знижок з постачальниками, оскільки компанія купує великим оптом;

дешевше коштують товари власного виробництва;

економії на кількості продавців в залі;

економії на обладнанні (товари стоять просто в коробках на полицях);

Відзначимо, що перші супермаркети німецької мережі з'явилися після другої світової війни, коли у споживача в Німеччині на першому місці було виживання, а не красива упаковка, зручність і широкий асортимент.

Для всіх магазини німецької мережі асоціюються з широким асортиментом товарів і низькими цінами. Але, на українському ринку вже є компанія з такими ж асоціаціями. Йдеться про АТБ, в цих магазинах менше товарів, але знаходяться вони недалеко від будинків і ціни там помітно нижче, ніж у конкурентів.

Зв'язок АТБ з Lidl

Супермаркети Lidl відрізняються великими знижками, дешевою продукцією і при цьому відсутністю якісних вітрин і дорогого обладнання. Саме таку бізнес-модель намагалися копіювати дніпропетровські бізнесмени Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков, Віктор Карачун та Сергій Тарасюк. Вони продавали товари на палетах, а замість комфорту покупцям пропонували низькі ціни. Але у них подібне не спрацювало – довелося обладнати стелажі і сортувати товари для зручності покупців.

Найбільша українська мережа АТБ налічує більше 1200 магазинів. Вона багато років працювала в форматі дискаунтера, але з більш широким асортиментом. Але останнім часом компанія почала міняти концепцію – з'явилися сучасні "чорні" магазини. Також компанія працює над поліпшеннями магазинів і власних товарів.

Експерти вважають, що на українському ринку Lidl буде нелегко, оскільки там вже є великі торгові мережі, які утримують велику частку ринку.

У той же час, не виключають можливості, що європейський рітейлер прийме рішення придбати вже існуючу в Україні мережу супермаркетів. Отже, не потрібно буде з нуля вибудовувати мережу, шукати приміщення і домовлятися з постачальниками.

Раніше ми повідомляли, що в Україні свій перший магазин відкрила російська мережа супермаркетів Mere, яка, на думку секретаря РНБО Олексія Данілова є спецоперацією російських спецслужб.