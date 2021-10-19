Европейский конкурент АТБ нацелился на украинский рынок. Рассказываем все, что об этом известно

Lidl присутствует почти во всех странах Европы / Фото: Коллаж: Сегодня

В СМИ на днях появилась информация, что в Украине вскоре может открыться сеть немецких супермаркетов Lidl. Бизнес-модель этой сети в 90-х пытались скопировать основатели АТБ.

Интерес Lidl к рынку Украины

О планах выхода Lidl на украинский рынок стало известно из материала немецкого Lebensmittel Zeitung. В распоряжении издания оказалось внутреннее письмо Schwarz Group, которая владет Lidl. В письме говорится о том, что компания назначила Адама Мищишина региональным менеджером Lidl Украина.

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Он восемь лет до этого работал в польском Lidl, занимаясь там закупками для 750 магазинов сети. Выручка польских супермаркетов в 2020 году составила более 4,7 млрд евро. Мищишин также отвечал за международные закупки во Франции, странах Северной Европы и в некоторых дочерних компаниях на Балканах.

Позже в Lidl прокоментировали информацию о выходе на украинский рынок и заявили, что Украина им интересна, но отказались раскрывать подробности.

"Lidl постоянно изучает потенциальные цели расширения и анализирует местные рыночные условия и возможности клиентов. Мы ценим прозрачную и надежную коммуникацию и будем держать наших сотрудников и заинтересованные стороны в курсе событий по мере необходимости", - сообщили в Lidl в комментарии Retailers.ua.

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Отметим, что Lidl присутствует почти во всех странах Европы и пытается даже продвигаться на рынки США и Китая. Всего по всему миру есть порядка 4 500 филиалов этой торговой сети.

Преимущества Lidl

Европейские супермаркеты считаются ритейлером с "жесткими дисконтами". Компания экономит на упаковках и рекламе и регулярно делает существенные скидки для покупателей. Ассортимент в торговых точках, как правило, составляет около 1500-2000 товаров. В основном на полках магазинов у Lidl товары собственного производства.

Цены в Lidl дешевле за счет:

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скидок с поставщиками, поскольку компания покупает крупным оптом;

дешевле стоят товары собственного производства;

экономии на количестве продавцов в зале;

экономии на оборудовании (товары стоят просто в коробках на полках);

Отметим, что первые супермаркеты немецкой сети появились после второй мировой войны, когда у потребителя в Германии на первом месте было выживание, а не красивая упаковка, удобство и широкий ассортимент.

Для всех магазины немецкой сети ассоциируются с широким ассортиментом товаров и низкими ценами. Но, на украинском рынке уже есть компания с такими же ассоциациями. Речь идет об АТБ, в этих магазинах меньше товаров, но находятся они недалеко от домов и цены там заметно ниже, чем у конкурентов.

Связь АТБ с Lidl

Супермаркеты Lidl отличаются большими скидками, дешевой продукцией и при этом отсутствием качественных витрин и дорогого оборудования. Именно такую бизнес-модель пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на паллетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стелажи и сортировать товары для удобства покупателей.

Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Но в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные "черные" магазины. Также компания работает над улучшениями магазинов и собственных товаров.

Эксперты считают, что на украинском рынке Lidl будет нелегко, поскольку там уже есть крупные торговые сети, которые удерживают крупную долю рынка.

В то же время, не исключают возможности, что европейский ритейлер примет решение приобрести уже существующую в Украине сеть супермаркетов. Таким образом, не нужно будет с нуля выстраивать сеть, искать помещения и договариваться с поставщиками.

Ранее мы сообщали, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова является спецоперацией российских спецслужб.