Євро пробиває дно, а долар – стелю: чого чекати від курсу валют найближчим часом

Коротко про ситуацію на валютному ринку й прогноз на наступний тиждень / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Курс долара та євро в Україні залишається однією з найголовніших тем під час війни. НБУ фіксує офіційні показники, але обмінники вирішують виставляти свою, вищу ціну.
Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про актуальну ситуацію з курсом валют та розпитала експерта, чого очікувати від долара найближчим часом.
НБУ розрахував офіційний курс
У понеділок, 16 травня, Національний банк зберігає курс долара до гривні на стабільному рівні – 29,25. Водночас євро продовжує дешевшати, тепер його оцінюють у 30,37 грн.
За злоті українцям доведеться віддати 6,48 грн. Чеська крона тепер дорівнює 1,22 грн. Фунт стерлінгів за офіційним курсом валют коштує 35,66 грн, а румунський лей – 6,14 грн. Угорський форинт оцінюють на рівні 7,9 грн, а швейцарський франк – 29,25 грн.
Курс долара на чорному ринку
Долар на чорному ринку все росте й росте, якщо вірити даним "Курсу України". Середній курс продажу долара станом на 15 травня сягає 34,57 грн. Купівля встановилася на середньому рівні 34,33 грн/дол. Це на 4-10 коп. вище, ніж суботні показники.
Найнижчий курс продажу долара в обмінниках становить 34,4 грн. Найвищий сягає 35,8 грн/дол.
Чого чекати від долара?
Аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак розповів "Сьогодні", що впродовж тижня з 16 по 22 травня курс продажу готівкового долара в Україні коливатиметься в межах 32,3-32,55 грн.
Курс готівкового євро за аналогічний період коливатиметься в межах 36,00-36,08 грн. Водночас офіційний курс гривні на міжбанку залишається незмінним з 24 лютого.
"Ми допускаємо поступову девальвацію гривні на готівковому ринку лише через те, що це спекулятивна можливість заробити тим, хто продає валюту, доки на неї є попит", – зазначив експерт.
За словами Максима Орищака, люди не розуміють подальших перспектив економіки та особистого фінансового стану, також залишаються незрозумілими політичні орієнтири, тож може знадобитися переїзд в іншу країну. Ці причини спонукають українців періодично купувати іноземну валюту.
"Ми не чекаємо на девальвацію національної валюти. Попри війну, поки НБУ стримує курс гривні, девальвації не буде", – наголосив аналітик.
Представник ЦБТ зауважив, що від початку травня почав падати й курс криптовалют. За останній тиждень біткоїн впав майже на 25%. Ця динаміка може спровокувати зростання панічних настроїв, що криптовалюта ненадійна, тож люди втримуватимуть гривневі накопичення, що додасть стабільності валютній арені.
Що робити з доларами?
Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ у коментарі для "Сьогодні" підкреслив, що без нагальної причини обмінювати доларові заощадження не слід. Водночас не потрібно зберігати всі свої гроші у валюті.
Найкращий спосіб – мати різні валюти. Половину тримати в доларах, а решту розділити між євро та гривнею.
"Поки що в гривнях я б радив тримати тримісячний запас витрат домогосподарства. Підрахувати, скільки сім'я витрачає на місяць, і тримати цю суму, а все інше можна диверсифікувати в доларах та євро", – зазначив аналітик.
Ще одна цікава валюта, в якій можна зберігати гроші, – це швейцарський франк, проте серед українців вона не популярна і її не так просто обміняти. Загалом, можна звернути увагу на більш екзотичні валюти, які не такі популярні в Україні.
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