"Це пекло!". Через сервіс "Укрзалізниці" пасажирці довелось їхати без квитка

Чому "Укрзалізниця" змушує людей їхати зайцем / Фото: Колаж: Сьогодні

Пасажирка "Укрзалізниці" поскаржилась на жахливий сервіс продажу квитків і заявила, що їй довелось їхати без проїзного документу.

Про це жінка залишила відгук у Facebook.

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"Це просто ад!" – пише обурена клієнтка.

Обурена користувачка написала, що зранку їхала в аеропорт та вирішила купити квиток в автоматі, оскільки у самих вагонах не працює безконтактна оплата.

"На пероні побачила тучу людей і один вагончик. Прийшла до автомату, а там немає паперу для друку квитків. Безконтактна оплата не працює, за готівку купити не можна", – розповідає пасажирка.

Через це, жінці довелося їхати до Борисполя без квитка і планувала купити його вже на місці.

"Мені запропонували купити вже в Борисполі, де була ще одна велика черга, бо там автомату навіть немає. Ну і окрема увага до того, що вони пускають один вагончик, люди стояли усюди, по вагону, бо не було місць. І це я вже мовчу про карантинні обмеження", – йдеться у пості.

Нові карантинні обмеження для проїзду у потягах "Укрзалізниці" вступають в силу з 21 жовтня 2021 року.

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Вони передбачають, зокрема, наявність сертифікату про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Однак не кожен документ про вакцинацію підходить для проїзду в потязі, які сертифікати дають право на проїзд – в матеріалі.