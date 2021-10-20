"Это ад!". Из-за сервиса "Укрзализныци" пассажирке пришлось ехать без билета

Почему “Укрзализныця” вынуждает людей ехать зайцем / Фото: Коллаж: Сегодня

Пассажирка "Укрзализныци" пожаловалась на ужасный сервис продажи билетов и заявила, что ей пришлось ехать без проездного документа.

Об этом женщина оставила отзыв в Facebook.

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"Это просто ад!" – пишет возмущенная клиентка.

Возмущенная пользовательница написала, что утром ехала в аэропорт и решила купить билет в автомате, так как в самых вагонах не работает бесконтактная оплата.

"На перроне увидела тучу людей и один вагончик. Пришла к автомату, а там нет бумаги для печати билетов. Бесконтактная оплата не работает, за наличные купить нельзя", – рассказывает пассажирка.

Из-за этого, женщине пришлось ехать в Борисполь без билета и она запланировала купить его уже на месте.

"Мне предложили купить уже в Борисполе, где была еще одна большая очередь, потому что там автомата даже нет. Ну и отдельное внимание к тому, что они пускают один вагончик, люди стояли всюду, по вагону, потому что не было мест. И это я уже молчу про карантин", – говорится в посте.

Новые карантинные ограничения для проезда в поездах "Укрзализныци" вступают в силу с 21 октября 2021 года.

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Они предусматривают, в том числе, наличие сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Однако не каждый документ о вакцинации подходит для проезда в поезде, какие сертификаты дают право на проезд – в материале.