Чим Польща вабить українських заробітчан – три причини

Українці часто обирають для заробітків Польщу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Польща вже багато років є найпривабливішою для українських заробітчан. Число наших громадян, які хочуть залишитися жити у Польщі, зростає з кожним роком.
Про це розповіла Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутації компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
Українці називають основні три переваги:
- високий рівень зарплат у порівнянні з Україною (80,6%);
- стабільна економічна ситуація у Польщі (27,9%);
- можливість отримати відносно простіше, ніж в інших країнах ЄС, робочу візу чи дозвіл на тимчасове перебування (25,4%).
За даними соціологічного дослідження аналітичного центру Gremi Personal "Пульс трудової міграції", 46,4% українських працівників заявляють про намір залишитись жити в Польщі.
Українці, які працюють у Польщі, стверджують, що там вони можуть більше дозволити на зарплату, також їх залучає можливість кар'єрного росту.
"Багато хто починає свій трудовий шлях з фізичної роботи на польських фабриках і заводах, а пізніше, вивчивши мову, переходить на більш оплачувані посади і відкриває свій бізнес. Наразі близько 25% іноземних підприємців у Польщі – це українці", – каже Ганна. Джоболда.
Також мігрантів цікавлять і дешевші, ніж батьківщині, іпотечні кредити. Українці вже протягом 5 років є лідерами у купівлі житла у Польщі серед іноземців.
Страхи українських заробітчан
Незважаючи на те, що зараз більшість українців у Польщі працевлаштовані легально, один із головних страхів заробітчан – бути обдуреними та повернутися додому без грошей.
Головними страхами українців, які їдуть на роботу до Польщі, також експерти називають:
- бути обдуреними та повернутися додому без грошей;
- нелегальне працевлаштування;
- не мати можливості продовжити своє перебування у Польщі та подати документи на Карту побуту.
Трудові мігранти також бояться, що вони не зможуть продовжити своє перебування в Польщі.
Кому найчастіше пропонують роботу у Польщі
- робітникам (14%);
- спеціалістам із сфери ІТ (13% усіх актуальних вакансій регіону);
- кандидатам із сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%).
- спеціалістам зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%);
- кандидатам із сфери "Продажі" (7%).
Найменше вакансій (менше 0,1%) відкрито у категоріях "Спорт, фітнес, салони краси", "Мистецтво, розваги, мас-медіа" та "Безпека".
За даними одного з кадрових порталів, найвищий оклад, який пропонують роботодавці із Польщі, – в українських ІТ-фахівців.