Є місце для дронів. "Нова пошта" показала новий формат відділень (фото)

"Нова пошта" придумала дуже маленькі відділення / Фото: gagadget.com, Нова пошта

Приватний поштовий оператор "Нова пошта" розробив новий тип відділень, призначених для великих міст. Компактні відділення нового формату будуть називатися "депо "Нової пошти". Про терміни запуску в експлуатацію поки не повідомляється, але розробка націлена на технічний прогрес – передбачається, що на дах депо зможуть приземлятися дрони-доставщики.

Зовні відділення нового формату схоже на МАФ-кіоск, в якому розташовані поштомати. Їхня робота буде цілодобовою, пише Gagadget.

Всього ж в депо буде не одне, а два приміщення:

зал для поштоматів, куди приходять клієнти;

невеликий склад посилок, доступ до якого має бути у співробітників пошти.

У першій зоні розташуються почтомати / Фото: gagadget.com

Крім поштоматів, у пошти можуть з'явитися автоматизовані пункти прийому – там можна буде не тільки отримати, але і відправити посилку без участі співробітників компанії.

Відділення-депо виглядає дуже компактним / Фото: gagadget.com

Усередині службового приміщення депо розташовані сходи, що ведуть до люка на даху. Вони стануть у нагоді, коли в Україні почнуть масову доставку посилок за допомогою дронів. "Нова пошта" вважає, що дахи депо стануть злітно-посадковими майданчиками для безпілотників.

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Для прийому посилок з дронів передбачили сходи / Фото: gagadget.com

Посилки йдуть в небо

"Нова пошта" вже презентувала вантажний дрон від вітчизняного виробника. Творцем стала компанія BetterFly. Дрон здатний перевозити вантажі в уніфікованих контейнерах з жорсткими стінками.

Крім того, "Нова пошта" зробила тестову відправку посилки за допомогою безпілотного літака Discovery. Це теж розробка української компанії – "Аеродрон".

Тестова посилка піднялася на висоту 300 метрів о 7:00 з аеродрому "Чайка" (Київська обл.) І прибула на аеродром "Коротич" (Харківська обл.) О 12:00. Відстань в 480 км БПЛА з відправленням пролетів вперше в світі.

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