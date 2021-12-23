Ще одній категорії українців із 1 січня підвищать пенсії: хто отримає надбавку

Знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з 1 січня 2022 року підвищать мінімальні пенсії сім'ям загиблих захисників України. Такі підвищені виплати отримають понад 2 тисячі осіб.

Рішення про це прийняли ще у жовтні.

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Підвищення стосуватиметься осіб, які залишилися без годувальника у зв'язку із загибеллю військового у зоні проведення АТО/ООС. Такі українці отримають мінімум 7800 грн, при тому, що зараз мінімальна пенсія становить – 6100 грн.

На виплати можуть претендувати непрацездатні батько, мати, чоловік (дружина) померлого.

"Адресна допомога до пенсії надаватиметься незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї", – уточнив прем'єр.

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Щоб оформити пенсію у зв'язку із втратою годувальника, члени сім'ї загиблого військовослужбовця повинні пред'явити документи від військової частини, військового комісаріату, іншої військової установи про дату та причини смерті військового.

Крім того, знадобиться довідка про склад сім'ї з підтвердженням родинних стосунків. Ще органам соцзахисту потрібні будуть документальні підтвердження, що члени сім'ї загиблого військового справді є непрацездатними та перебували на його утриманні.

Кому ще збільшать пенсії?

На початку 2022 року українцям підвищать пенсії – гроші для цього уряд уже заклав до річного держбюджету.

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Мінсоцполітики пропонує п'ять етапів підвищення пенсій:

з 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю у складі ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня провести індексацію пенсій майже 10 млн пенсіонерів, а також компенсаційних виплат для пенсіонерів віком від 75 років;

з 1 липня перерахувати пенсії у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня перерахувати мінімальну пенсію за віком у зв'язку із прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати;

з 1 грудня провести перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму.

Раніше ми повідомляли, що у 2021 році українцям десять разів підвищували пенсії, йдеться не лише про зростання мінімалки, а й про індексацію виплат

Нагадаємо, деякі українці можуть позбутися частини пенсії, якщо у них змінилися обставини, наприклад, влаштувалися на роботу і не повідомили про це Пенсійний фонд.