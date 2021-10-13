Українцям підвищать пенсії. Хто може розраховувати на надбавку в наступному році

З 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи

З 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році українцям підвищать пенсії – гроші для цього уряд вже заклав в річний держбюжет.

Підвищення пенсій

Мінсоцполітики пропонує п'ять етапів підвищення пенсій:

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з 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

з 1 березня провести індексацію пенсій майже 10 млн пенсіонерів, а також компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;

з 1 липня перерахувати пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму;

з 1 жовтня перерахувати мінімальну пенсію за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати;

з 1 грудня провести перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з підвищенням прожітоного мінімуму.

Також, з 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. Підсумкові виплати складуть не менше 7800 гривень. Підвищену пенсійну допомогу отримають понад 2000 людей, чиї рідні загинули.

Доплати пенсіонерам

Мінсоцполітики хоче включити в програму щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів у віці від 70 до 75 років. Таким громадянам можуть щомісяця доплачувати 300 гривень, починаючи з жовтня 2022 року. А з 1 березня 2023 ця виплата повинна щорічно індексуватися.

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам старше 70 років, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень, призначать доплати:

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при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до 3000 гривень,

при наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до розміру, пропорційного наявного страхового стажу.

При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути менше:

у пенсіонерів у віці 80 років і старше – 2600 гривень,

у пенсіонерів у віці 70-80 років – 2500 гривень.

Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років і які отримують пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачені виплати:

при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до 2500 гривень,

при наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до розміру, пропорційного наявного страхового стажу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.