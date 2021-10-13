Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Напад в "Укрексімбанку" 🚨 Затримання Саакашвілі 🍿 Справа Труханова
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Українцям підвищать пенсії. Хто може розраховувати на надбавку в наступному році

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
13 жовтня, 07:00
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
З 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи
З 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС
З 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році українцям підвищать пенсії – гроші для цього уряд вже заклав в річний держбюжет.

Підвищення пенсій

Мінсоцполітики пропонує п'ять етапів підвищення пенсій:

Реклама
  • з 1 січня підвищити пенсії особам з інвалідністю з числа ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
  • з 1 березня провести індексацію пенсій майже 10 млн пенсіонерів, а також компенсаційних виплат для пенсіонерів старше 75 років;
  • з 1 липня перерахувати пенсії у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму;
  • з 1 жовтня перерахувати мінімальну пенсію за віком у зв'язку з прогнозованим підвищенням мінімальної зарплати;
  • з 1 грудня провести перерахунок мінімальної пенсії за віком у зв'язку з підвищенням прожітоного мінімуму.

Також, з 1 січня 2022 року підвищать мінімальний рівень пенсії членам сімей загиблих учасників АТО/ООС. Підсумкові виплати складуть не менше 7800 гривень. Підвищену пенсійну допомогу отримають понад 2000 людей, чиї рідні загинули.

Доплати пенсіонерам

Мінсоцполітики хоче включити в програму щомісячних доплат літнім громадянам пенсіонерів у віці від 70 до 75 років. Таким громадянам можуть щомісяця доплачувати 300 гривень, починаючи з жовтня 2022 року. А з 1 березня 2023 ця виплата повинна щорічно індексуватися.

З 1 жовтня 2022 року пенсіонерам старше 70 років, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривень, призначать доплати:

Реклама
  • при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до 3000 гривень,
  • при наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до розміру, пропорційного наявного страхового стажу.

При цьому у пенсіонерів, які мають необхідний страховий стаж (25 років чоловіки і 20 років жінки), пенсійна виплата не може бути менше:

  • у пенсіонерів у віці 80 років і старше – 2600 гривень,
  • у пенсіонерів у віці 70-80 років – 2500 гривень.

Крім того, з 1 грудня 2022 року пенсіонерам, яким не виповнилося 70 років і які отримують пенсію в розмірі до 2500 гривень і не працюють, передбачені виплати:

  • при наявності страхового стажу не менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до 2500 гривень,
  • при наявності страхового стажу менше 35 років у чоловіків і 30 років у жінок – доплати до розміру, пропорційного наявного страхового стажу.

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

Реклама

Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
"Північний потік - 2"
Більше новин
Головне про Гроші
Фінанс-дайджест
Тарифи на газ
Більше новин
Опитування
Обмінка
Курс гривні Сьогодні
$

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.35

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

30.43

Де найвища середня зарплата
ТОП-5 регіонів
Де ще платять добре?
Опитування
Банк порад
Обережно! Шахраї
Дізнайся - й спи спокійно

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
МЕГАПОЛІСИ
ТОП-5 найбагатших міст
Токіо, Японія
Токіо, Японія
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Південна Корея
Сеул, Південна Корея
Лондон, Велика Британія
Лондон, Велика Британія
1/2
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо Сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,60
29,50
29,00
28,00
17,67
31,08
29,85
27,83
18,34
31,29
31,09
29,69
18,48
34,29
31,50
30,22
18,34
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,97
-
30,92
28,46
18,07
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти