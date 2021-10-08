Ще до початку опалювального сезону: українці масово скаржаться на якість послуг ЖКГ

Послуги ЖКГ і якість товарів: на що скаржилися українці в цьому році / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку 2021 року територіальні органи Держпродспоживслужби отримали понад 19,9 тисяч пропозицій, скарг та заяв від споживачів. Майже половина з них стосується якості послуг ЖКГ.

Про це Держпродспоживслужба повідомляє на своєму сайті.

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"Дуже важливо, щоб люди, споживацькі права яких було порушено, знали про те, що ми можемо їх захистити. Сьогодні ми багато працюємо над тим, щоб діджиталізувати процес подання та обробки звернень, зробити його більш зручним", – заявила голова служби Владислава Магалецька.

Якості наданих послуг стосувались 45% усіх заяв, ще 37% звернень були про якість непродовольчих товарів, а 5% – продовольчих.

Решта звернень та скарг стосувалася покупок різноманітних товарів через інтернет.

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У Держпродспоживслужбі заявили, що споживачам повернули 7,6 млн грн за неякісні товари та послуги.

Опалювальний сезон в Україні

Опалювальний сезон 2021-2022 стартував в Україні 7 жовтня. Першими тепло почали отримувати столичні садочки, школи та лікарні.

30 вересня було також підписано меморандум між Нафтогазом, Асоціацією міст і Конгресом місцевих і регіональних влад.

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Він передбачає, що до кінця цього опалювального сезону тарифи на тепло та гарячу воду для споживачів не зростатимуть.