Росія зазнає величезних втрат: як акції "пробили дно", а курс долара "злетів у космос"

Люди біжать у банки знімати гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У понеділок, 28 лютого, після введення санкцій західними країнами проти золотовалютних активів банку Росії та відключення кількох банків від системи SWIFT, російська фінансова система, якщо і не впала, то дуже захиталася.

Рубль в обмінниках подорожчав вдвічі-втричі, а акції енергетичних компаній на біржах "пробили дно". "Сьогодні" поговорили з експертом, який описав поточну ситуацію для пересічних громадян РФ.

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Валюту вже не купують – рублі закінчилися

У Росії валютна паніка, якої не було в Україні після того, як Росія анексувала Крим та захопила території Донбасу в 2014 році. Буквально за день курс долара "злетів у космос".

Сказати, який курс сьогодні реальний, досить складно, тому що на біржі обмеження, а на готівковому ринку банки виставляють курс продажу долара на рівні від 130 до 250 рублів.

"Люди в Росії побоюються за свої заощадження, тому що їх рублі різко стали втричі дешевшими до долара та євро. Проте купувати валюту за поточними цінами вже вважають недоцільним", – пояснив "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян.

За його словами, минулого тижня, у перші дні війни РФ проти України, попит на валюту зріс, але зі зростанням курсу продажу долара США та євро попит знижується.

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"Деякі банки зробили спреди по 70 рублів, щоб збити ажіотаж. Вже у понеділок, 28 лютого, долар США та євро досягли історичного максимуму. На початку торгів Московської біржі котирування досягли верхньої планки, встановленої регламентом біржі: долар – 90 рублів, євро – 101,1925 рублів", – каже Олександр Болтян.

За його словами, на цьому рівні був великий попит на валюту, продажу майже не було. У відповідь на таку ситуацію на валютному ринку Банк Росії екстрено підвищив вартість запозичень. Головну ставку підвищено з 9,5 до 20% з 28 лютого.

"Прості люди поки що купують продукти за колишніми цінами, але серед перших відлунь війни в Україні можна чекати зростання інфляційного тиску. Очікування у населення помірно-негативні", – говорить Болтян.

Багаті теж плачуть

Власники великого бізнесу зазнають величезних втрат. Особливо постраждав енергетичний сектор РФ.

"Для бізнесу в Росії ситуація є критичною, оскільки банківський сектор тотально страждає. Санкції на адресу деяких банків, потенціал відключення від системи швидких платежів SWIFT, девальвація рубля на 45% за останні тижні, потенціал зростання заборгованостей за кредитами в країні – це всі найближчі наслідки війни в Україні", – каже Олександр Болтян.

Потерпають і ті росіяни, які грали на біржі, купуючи акції російських компаній.

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"Є багато тих, хто втратив гроші на інвестиціях у російські активи. Як чинити в такій критичній ситуації не знають, тому що вчитися інвестуванню ніхто не йшов. Слухали поради про вигоду придбання компаній енергетичного сектору і просто купували акції. А вони усі в мінусах через війну", – пояснює Болтян.

Експерт каже, що акції компанії "Роснафта", наприклад, втратили 70%, акції "Лукойлу" – 56%. Російські мільярдери після обвалу ринку в четвер загалом втратили 39 мільярдів доларів, найбільше зменшилися статки президента "Лукойлу".

Раніше ми писали про величезні черги росіян до банкоматів. Про те, як відключення від SWIFT вдарить по економіці РФ, читайте тут.