Е-паспорт у Дії доступний для всіх – що зміниться та чи безпечний цифровий документ

Олексій Вискуб розповів про переваги е-паспорта в "Дія". Колаж "Сьогодні"

Україні вдалося зробити важливий стрибок у побудові цифрової держави та входженні в режим "без паперів". Цифрові документи в Дії — це перший великий крок цього режиму. Ми — перша країна у світі, що запустила цифрові паспорти та змогла законодавчо прирівняти їх до пластикових та паперових аналогів. Відтепер українцям для вирішення будь-якої життєвої ситуації достатньо буде мати з собою лише телефон з цифровим паспортом. Про те, як працює інновація, наскільки вона корисна та безпечна для користувача, "Сьогодні" допомагав розібратися перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб.

Перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб. Фото "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Як працюють е-паспорти та як можна отримати

З 23 серпня набуває чинності ухвалений Верховною Радою закон (№4355) про цифрові паспорти, який завершує експериментальну фазу проєкту – тепер е-паспорти на законодавчому рівні стають повним аналогом паперового та пластикового.

Цифрові паспорти діятимуть на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства, крім випадків перетинання державного кордону, в’їзду на окуповану територію України та виїзду з неї.

Усі державні інституції та приватні компанії відтепер зобов’язані юридично визнавати цифрові паспорти для надання послуг, а українці зможуть вирішувати будь-які питання з ними у декілька кліків на телефоні.

Варто зазначити, що е-паспорти доступні лише тим українцям, які вже мають ID-картку або біометричний закордонний паспорт.

Щоб отримати е-паспорт, треба завантажити Дію та пройти електронну ідентифікацію, автоматично відбувається запит до демографічного реєстру та вам відображаються ваші дані у вигляді цифрового паспорту та QR-коду на зворотній стороні.

Зчитування інформації з цифрового паспорту громадянина відбувається через функцію "шерінг" у Дії, яка дозволяє поділитися копією цифрового паспорту. Є кілька способів – коли сканують ваш QR-код (наприклад, на пошті чи у банку) або ви скануєте спеціальний QR-код (наприклад, на рецепції готелю), після чого на ваш смартфон надходить сповіщення, хто саме запитує дані паспорту. Ви підтверджуєте свою згоду електронним підписом і надаєте копію. Кожна така копія зберігає електронний слід – в яку дату та час і кому саме надано копію.

Як користуватися цифровими паспортами. Покрокова інструкція

Що змінюється

За словами першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба, експеримент, який діяв до 23 серпня, фактично обмежував кількість сфер застосування цифрового паспорта. Тепер єдине обмеження буде стосуватися лише застосування е-паспорта всередині країни.

"З цифровим закордонним паспортом подорожувати поки що не можна, але у майбутньому, я впевнений, що це також буде реалізовано", – підкреслює Вискуб.

За його словами, цифрова інновація означає кінець епохи обігу величезної кількості копій паперових документів, які вимагали державні інституції та приватні компанії.

Вискуб також закликав українців спробувати скористатися якоюсь онлайн-послугою, наприклад, відкриттям банківського рахунку за допомогою цифрового паспорту, що, за його словами, через мобільний застосунок Дія можна зробити протягом 90 секунд.

"Вся процедура по відкриттю банківського рахунку – це чистий кайф. Замість тисячі слів я би рекомендував спробувати таку процедуру", – каже Вискуб. Він вже має цифровий паспорт у смартфоні.

За даними Мінцифри, на сьогоднішній день близько 6 млн українців вже успішно користуються цифровими паспортами у Дії, а через рік міністерство сподівається довести цей показник до 15 мільйонів громадян. Також збільшується список державних та бізнес-структур, які вже підключені до взаємодії.

Зараз на порталі можна отримати онлайн майже 70 державних послуг, а в оновленому мобільному застосунку — доступ до 11 своїх цифрових документів та 12 послуг.

Серед документів:

ID-картка

закордонний біометричний паспорт

студентський квиток

посвідчення водія

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу

страховий поліс транспортного засобу

податковий номер (РНОКПП)

свідоцтво про народження

довідка переселенця (ВПО)

внутрішній COVID-сертифікат (для користування у межах країни)

зовнішній COVID-сертифікат (для користування за межами країни)

Де зараз приймають "Дію". Список.

Наскільки е-паспорти безпечні

Варто зазначити, що експерти та ІТ-фахівці були неоднозначні у своїх оцінках планів Мінцифри із введення цифрових документів, оскільки не було зрозуміло, як саме міністерство працюватиме над об'єднанням та уніфікацією величезної кількості державних реєстрів, у які інформація вноситься не завжди повна, або взагалі не вноситься. Також на сьогоднішній день українці ще стикаються з проблемами через невідображення деяких документів у Дії, або з проблемами під час отримання цифрового COVID-сертифікату, про що повідомляв сайт "Сьогодні".

Вискуб наголошує, що "Дія" не вишукує персональні дані, а фактично забезпечує конституційне право громадян на своєчасне отримання повної інформації, яку держава і так знає про вас. Однак на сьогоднішній день ця інформація зберігається у понад 50 різних реєстрів.

"Дія не збирає про вас жодних даних, вона відображає дані з реєстрів, які держава і так про вас знає", – каже він.

За словами Вискуба, також особливої уваги з точки зору кібербезпеки заслуговує революційна технологія Дія.Підпис. В уряді стверджують, що на сьогоднішній день це — найзахищеніший електронний підпис просто у смартфоні.

Також безпечним є і QR-код, що розташований на зворотному боці е-паспорту. Оскільки QR-код відображає лише тимчасовий лінк на дані з реєстру, навіть якщо хтось спробує сфотографувати його, або отримати доступ до вашого телефону, скористатися у незаконних цілях їм практично неможливо – QR-код діє всього 3 хвилини.

Болюче питання прописки

За даними Мінцифри, зараз близько 6 млн українців проживає не за місцем своєї реєстрації і військкомати не володіють реальною ситуацією про місце проживання громадян. У травні цього року Мінцифри спільно з МВС та ДМС запровадили експериментальний проєкт, який передбачає можливість зміни прописки онлайн у Дії, але до цього часу він діяв лише для власників ID-карток.

Вискуб нагадав, що зараз на другому читанні у парламенті перебуває законопроєкт №5463, який має вирішити цю проблему та після ухвалення якого онлайн-послуга стане доступною і власникам паспортів-книжечок. Зокрема, буде скасовано "штамп про прописку" у паспорті та довідку про місце проживання, яку зараз носять із собою власники ID-карток.

Оскільки зміна прописки – одна з найпопулярніших послуг в Україні, проєкт Мінцифри передбачає побудову взаємодії між Дією та реєстром військовозобов’язаних, щоб в подальшому не треба було ходити у військкомат із зайвими довідками, або у ЦНАП із документами на житло. Також оформлювати пенсію, документи чи отримувати медичну допомогу українці зможуть, не прив’язуючись до місця прописки.

Що далі

Після реалізації проєкту із введення цифрових паспортів Мінцифри планує нарощувати темпи роботи зі "спрощення життя українців", націлюючись на повну зміну менталітету населення та заохочення його до цифрових інновацій. Зокрема, планується суттєво розширювати перелік доступних адміністративних державних послуг та можливості онлайн-сплати штрафів та судових зборів, планується робота з удосконалення механізму Дія.Підпис та сервісів так званої електронної демократії, яка передбачає автоматизацію процесу подання петицій, проведення різноманітних опитувань серед населення тощо.

За словами першого заступника міністра, за допомогою впровадження інновацій Мінцифри прагне розвивати нову культуру роботи з персональними даними, змінюючи свідомість українців та заохочуючи бізнес до системної цифрової трансформації.

Він також навів приклад нещодавнього запровадження електронних COVID-сертифікатів, після якого багато країн вже задумалися над впровадженням цифрових паспортів, а ЄС також нещодавно оголосив про таку ініціативу.