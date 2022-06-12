Дірявий банк? У клієнтки ПриватБанку за раз викрали всі гривні та долари з рахунків

Із банківської картки українки викрали всі гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні,

Днями в клієнтки ПриватБанку віддалено викрали усі гроші. "Вичистили" все як з гривневого, так і з доларового рахунків.

Про це вона залишила обурений відгук на сайті "Мінфін".

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"Усі гроші зняли через Приват24, яким в цей день не користувалася, тобто зайшли з іншого пристрою і перерахували всі гроші на іншу картку", – йдеться в дописі.

Найбільше клієнтку розізлило, що при переведенні грошей, банк не зателефонував, щоб підтвердити операцію чи попередити про вхід з іншого пристрою. Немає також інформації про те, на який рахунок "пішли" гривні та долари.

"Я не одна. Поки була в банку, за мною чоловікові також за ніч почистили картку. У вас дірявий захист, бо щодня людей обкрадають", – заявила жінка.

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Що відповіли у банку?

Представники ПриватБанку висловили співчуття клієнтці, що зіткнулася з неприємною ситуацією. Її запевнили, що дані клієнтів не передають третім особам.

"Нами постійно модернізуються програмні та технічні засоби, що дозволяють запобігти шахрайським діям зі сторони недобросовісних осіб, вводиться додаткова перевірка при нетиповості операцій", – додали у фінустанові.

Однак у деяких випадках платежі неможливо оскаржити як шахрайські. Наприклад, при введенні одноразового пароля 3D Secure для підтвердження оплати, що й сталося у конкретному випадку.

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"Оскарження платежів проводиться за правилами міжнародної платіжної системи, котрі діють для всіх гравців на ринку", – пояснили в ПриватБанку.

За цією ситуацією в банку пообіцяли здійснити додаткову перевірку й повідомити про її результат клієнтку.

Довгоочікувана допомога

Нещодавно в ПриватБанку оголосили про початок здійснення виплат українцям у рамках допомоги від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінcоцполітики.

Допомогу отримають малозабезпечені сім’ї з постраждалих громад, а її розмір становить 2500 грн на особу на місяць. Тривалість програми – 3 місяці. Гроші перерахують безпосередньо на картку, зареєстровану в Міністерстві, за допомогою переказу PrivatMoney.

Користувачам спочатку надійде SMS-повідомлення, а потім прийде сповіщення про зарахування грошей від ПриватБанку. Якщо зареєстрованої картки немає, оформити отримання допомоги можна у банківському відділенні або за номером телефону 3700.

Допомогу нададуть сім'ям в окремих громадах таких областей:

Донецької;

Луганської;

Запорізької;

Житомирської;

Київської;

Миколаївської;

Сумської;

Харківської;

Херсонської;

Чернігівської.

"Сьогодні" раніше писали, яка ще благодійна організація надає фінансову допомогу українцям, і розповідали, як отримати грошову підтримку громадянам України в Румунії.