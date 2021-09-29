Дві частини плану Путіна: як "Північний потік – 2" допоміг відвернути увагу від "Турецького"

Як Угорщина допомогла Росії досягти потрійної геополітичної перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина підписанням нового договору з "Газпромом" забезпечила Кремлю потрійний геополітичний успіх, вважає економічний оглядач Андрій Гурков.

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Про це пише видання Deutsche Welle в середу, 29 жовтня.

За словами Гуркова, Угорщина підриває єдність Євросоюзу і прем’єр країни Віктор Орбан вкотре продемонстрував свою зневагу до позиції країн-союзників та Єврокомісії.

"Будапешт знову пішов на сепаратні домовленості з Москвою, як це вже було цього року із закупівлею вакцини "Спутник V", яка не отримала офіційного дозволу на використання в ЄС", – заявив оглядач.

До чого тут "Північний потік – 2"?

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На думку Гуркова, "Північний потік – 2" та "Турецький потік" є частинами єдиного плану Кремля, як повністю позбавити Україну транзиту.

Однак весь світ так зосередився на протидії "Північному потоку – 2", що геть забув про важливість "Турецького", або, як його називають, Балтійського.

"Але ж обидва морські трубопроводи – один на Балтиці, інший у Чорному морі – є частиною єдиного стратегічного плану Кремля спрямувати експорт російського газу в Європу в обхід України з півночі та з півдня", – наголосив оглядач.

Він також нагадав, що за російським планом обидва трубопроводи мали запуститися одночасно. На думку Гуркова, хоча цей план колись і зірвався, у Москві не відмовились від його реалізації.

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