Дістаньте гроші з-під матраца! Як зберігати заощадження, щоб багатіти, а не втрачати

У готівці, на депозиті, в доларах чи гривнях - як правильно зберігати заощадження / Фото: Колаж: Сьогодні

Багато українців звикли зберігати заощадження вдома, "під матрацом" або в іншому дуже "надійному місці". Це відбувається через невисоку довіру населення до банків та фінансових установ.

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За останні тридцять років українцям довелось побачити крах такої фінансової піраміди, як "МММ", та падіння різноманітних банків. Навіть сьогодні люди не застраховані від шахраїв і довірливо вкладають свої кошти у різні сумнівні схеми.

Згадати лише піраміду "B2B Jewelry", власники якої надурили 600 тис. українців та вкрали понад 250 тис. дол.

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Попри ризик втратити гроші, зберігати усі заощадження вдома у готівці – не найкраща ідея. Так ви гарантовано втратите частину своїх грошей і навіть не від рук квартирників. Ваші кошти поступово вкраде інфляція, яка "з’їдатиме" до 5% на рік, каже президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

"Гроші постійно знецінюються. Наприклад, у 2000 році купівельна спроможність 100 дол. була вищою на 28%, тобто сьогодні ви купите на ці гроші на 28% менше товарів, ніж 20 років тому", – каже експерт.

Розділяйте напрямки

Для того, щоб уникнути таких ризиків, потрібно диверсифікувати вкладення заощаджень, каже інвестаналітик Вадим Бардась. Тобто слід розділяти свої заощадження та вкладати в різні напрямки.

"Найчастіше це є депозити в комерційних банках з найкращими показниками ліквідності, сума яких на перевищує значення, що гарантується ФГВФО, цінні папери світових технологічних гігантів, ліквідна нерухомість в районах міст, що динамічно розвиваються, та дорогоцінні метали", – каже економіст.

Диверсифікація вкладів потрібна, щоб убезпечити їх, адже якщо вкласти всі гроші в один банк або тримати у одній валюті, можна втратити їх через інфляцію чи крах фінансової установи.

Найкращим видом зберігання заощаджень, якщо ви не плануєте вкладати їх у нерухомість чи цінні папери, є депозит. Так ваші кошти будуть не лише подалі від чужих очей та рук, а й потрохи примножуватися.

Не перевищуйте ліміт

Дехто не любить класти на депозит у банки, адже не вірять у їхню стабільність і бояться помилитися у виборі установи.

Для того, щоб уникнути цих ризиків, пам'ятайте, що в Україні сума вкладу до 200 тис. грн гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто якщо покласти в одну фінансову установу суму, яка не перевищує 200 тис. грн, вам повернуть її, навіть якщо банк втратить ліцензію.

"Не треба нічого обирати, просто віднесіть 200 тис. в один банк, 200 тис. в другий банк тощо. Якщо ви не порушуєте ліміт – проблем немає взагалі", – запевняє Олександр Охріменко.

За словами експерта, той, хто дотримувався встановленого ліміту, отримав усі свої заощадження назад навіть після економічної кризи.

В якій валюті заощаджувати

Тримати все в одній валюті – ризиковано, зазначає Олександр Охріменко. Втім, єдиної схеми, скільки відсотків заощаджень потрібно зберігати у доларах, а скільки у гривнях, немає.

Кожен має вирішити це для себе сам. Наприклад, розділити 50% на 50% чи 75% на 25%. Але пам'ятайте, що у національній валюті потрібно зберігати гроші на короткострокову перспективу, а в іноземній, зокрема доларах, – на довгострокову.

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