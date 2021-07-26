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Долар вийшов за психологічну межу: офіційний курс

26 липня, 16:15

Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 27 липня

Долар знову подешевшав / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 27 липня:

26.0727.07Зміна
1 долар США27,05 грн26,98 грн - 0,07
1 євро31,85 грн31,81 грн - 0,04

У порівнянні зі значеннями 26 липня курс долара просів ще на сім копійок і вперше з 16 червня пробив вниз психологічну позначку в 27 гривень. У попередній банківський день "зелений" обвалився відразу на 14 копійок. А за тиждень – з 20 по 27 липня – гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 23 копійки. Експерти вважають, що найближчим тижнем курс може закріпитися в районі 26,9 грн/дол. на міжбанку і 26,8-27 грн в банках.

Курс євро знизився ще на чотири копійки після падіння на 18 копійок на вдень раніше. Євровалюта знаходиться на річному мінімумі.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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Джерело: Сьогодні

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