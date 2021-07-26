Версія українською
$ 27,05
31,85

Доллар вышел за психологическую черту: официальный курс

26 июля, 16:15

Ксения Капустинская

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 27 июля

Доллар снова подешевел / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 27 июля:

26.0727.07Изменение
1 доллар США27,05 грн26,98 грн- 0,07
1 евро31,85 грн31,81 грн- 0,04

По сравнению со значениями 26 июля курс доллара просел еще на семь копеек и впервые с 16 июня пробил вниз психологическую отметку в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" рухнул сразу на 14 копеек. А за неделю – с 20 по 27 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки. Эксперты считают, что в ближайшую неделю курс может закрепиться в районе 26,9 грн/долл. на межбанке и 26,8-27 грн в банках.

Курс евро снизился еще на четыре копейки после падения на 18 копеек днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

Реклама

Читайте также: Доллар начал стремительно дешеветь – что происходит на валютном рынке

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

Новости на эту же тему:
доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро курс НБУ

Источник: Сегодня

Реклама