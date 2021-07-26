Доллар вышел за психологическую черту: официальный курс

Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 27 июля

Доллар снова подешевел / Фото: УНИАН, пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на вторник, 27 июля:

26.07 27.07 Изменение 1 доллар США 27,05 грн 26,98 грн - 0,07 1 евро 31,85 грн 31,81 грн - 0,04

По сравнению со значениями 26 июля курс доллара просел еще на семь копеек и впервые с 16 июня пробил вниз психологическую отметку в 27 гривен. В предыдущий банковский день "зеленый" рухнул сразу на 14 копеек. А за неделю – с 20 по 27 июля – гривня укрепилась по отношению к американской валюте уже на 23 копейки. Эксперты считают, что в ближайшую неделю курс может закрепиться в районе 26,9 грн/долл. на межбанке и 26,8-27 грн в банках.

Курс евро снизился еще на четыре копейки после падения на 18 копеек днем ранее. Евровалюта находится на годовом минимуме.

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Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.

Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: