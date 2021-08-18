Долар вийшов з піке – курс валют НБУ

Долар повернувся до зростання / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 18 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,68 грн;

1 євро – 31,38 грн;

1 злотий – 6,88 грн;

10 російських рублів – 3,63 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар виріс в ціні на три копійки. У попередній банківський день "зелений" дешевшав – його вартість знизилася на чотири копійки. Незважаючи на зростання курсу. долар залишився на мінімальних значеннях за 13 місяців.

За тиждень – з 11 по 18 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти на вісім копійок. А експерти раніше розповіли сайту "Сьогодні", чого чекати від курсу долара до 30-річчя Незалежності.

Курс євро виріс на 2 копійки після підвищення на чотири копійки вдень раніше. В цілому європейська валюта, як і американська, знаходиться на мінімумах з середини літа 2020 року.

Вартість 10 російських рублів практично не змінилася. А польський злотий подорожчав на копійку.

Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У вівторок, 17 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

Долар подешевшав на сім копійок в покупці і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,67/26,69 грн (купівля/продаж).

Євровалюта впала в ціні на 18 копійок в покупці і на 17 – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,30/31,32 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

Реклама

У держбюджеті-2 021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – НЕ прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року.