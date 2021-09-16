Долар в Україні знову застопорився – курс НБУ

Гривня продовжує зміцнюватися / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 16 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,65 грн;

1 євро – 31,52 грн;

1 злотий – 6,93 грн;

10 російських рублів – 3,66 грн.

Курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем зріс на одну копійку, а євро – на 6 копійок. Водночас курс злотого зріс на 3 копійки, а російські рублі ніяк не змінилися в ціні.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку 15 вересня:

Долар подешевшав на дві копійки в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,64/26,66 грн (купівля/продаж).

Євро подешевшав на шість копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,48/31,49 грн (купівля/продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.