Доллар в Украине снова застопорился – курс НБУ

Гривня продолжает укрепляться / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 16 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 31,52 грн;

1 злотый – 6,93 грн;

10 российских рублей – 3,66 грн.

Курс доллара по сравнению с предыдущим банковским днем вырос на одну копейку, а евро – на 6 копеек. В то же время курс злотого вырос на 3 копейки, а российские рубли никак не изменились в цене.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке 15 сентября:

Доллар подешевел на две копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,64/26,66 грн (покупка/продажа).

Евро подешевел на шесть копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,48/31,49 грн (покупка/продажа).

Как менялся курс:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.