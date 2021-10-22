Долар в Україні подорожчав: скільки тепер коштує валюта

НБУ встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 22 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,2 грн;

1 євро – 30,49 грн;

1 злотий – 6,62 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара і євро подорожчав на 1 копійку. Рублі і злотий подешевшали на 2 копійки.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

21 жовтня долар подорожчав на 15 копійок в купівлі і продажу. До завершення торгів він коштував 26,34/26,36 грн (купівля/продаж).

Євро подорожчав на 17 копійок в купівлі і продажу. До закриття торгів євро торгувався на рівні 30,68/30,7 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, що, за "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.