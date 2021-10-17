Долар "став", чого очікувати після закінчення довгих вихідних

Думки фінансових аналітиків розійшлися

/ Фото: Сьогодні

Курс долара на тижні, що минає, залишався стабільним. Головною причиною стабільності, на думку фінансових аналітиків, стало свято Покрова Богородиці, яке вкоротило робочий тиждень з п'яти днів до трьох. Але, нагадаємо, з подальшим відпрацюванням за п'ятницю, 15 жовтня, в суботу, 23 жовтня.

Експерти очікують, що саме подовжена робоча шестиденка обіцяє нам новини на фінансовому ринку. Але в який бік піде тренд – думки фахівців розходяться. Одностайність лише в одному: коливання курсу можуть бути помітними.

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Що відбувається на валютному ринку, і куди далі піде курс долара в жовтні , з'ясували "Сегодня".

Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Після значного зниження на початку жовтня (-21 коп.) курс долара стабілізувався ще 9-го числа на 26,45 грн / долар в готівковому продажі і на 26,26 в покупці і "замерз" на весь тиждень. Коливання були в межах статистичної похибки – вгору-вниз на копійку. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) не змінювався: 19-20 копійок. Останній раз долар коштував так дешево в червні 2020 року.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,33 грн (як і тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,36 грн (на копійку дорожче, ніж тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,45 грн / долар, при цьому курс покупки – не вище 26,25.

Нацбанк після вихідних також весь тиждень тримав курс стабільним – 26,35-26,36 грн / долар. На понеділок, 18 жовтня, регулятор установив курс 26,34 грн / долар.

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Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що перед святами активність на міжбанківському валютному ринку була низькою, попит і пропозиція рівноважними, що відбилося і на готівковому курсі.

Але рівновагу, за словами Олександра Охріменка, підтримував Нацбанк: покупці були неактивні, експортери продовжували пропонувати валюту, регулятор її викуповував, стримуючи надмірне і швидке зміцнення гривні.

Андрій Шевчишин відзначив, що нерезиденти зараз повністю ігнорують українські цінні папери. Мінфін напередодні встановив антирекорд: на останньому аукціоні 12 жовтня залучив мінімальний з початку 2021 року обсяг коштів при розміщенні ОВДП – трохи більше 0,5 млрд грн.

"З початку жовтня нерезиденти знизили портфель ОВДП на 1,88 млрд.грн (майже на 2%) – аналізує експерт. – Є й інші чинники, що працюють не на користь гривні. Епідеміологічна ситуація погіршується, регіони готуються до локдауну. Ціни енергоресурсів (газ, вугілля, мазут, нафту) продовжують зростання, посилюючи побоювання важкого зимового періоду. Інвестори погіршують прогнози економічного зростання. Але гривня на цьому тлі виглядає необгрунтовано міцної, що відображає більше ситуативний баланс ринку, ніж економічні перспективи ".

Олег Пендзин впевнений: сильна гривня підтримується Нацбанком штучно, і це не йде на користь українській економіці. Виграють тільки власники українських цінних паперів, в тому числі іноземні інвестори, які проводять виведення дивідендів за кордон: вони можуть купити більше доларів, якщо долар дешевшає.

"У Нацбанку є всі інструменти для того, щоб регулювати курс гривні, але чомусь цього не відбувається, навпаки, ведеться політика, яка слабо прогнозована з урахуванням інтересів української економіки. У наявності висока суб'єктивність у питаннях курсоутворення ", – констатував Олег Пендзин.

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів помітно відрізняються.

Найбільш заспокійливий прогноз у Олександра Охріменка. На його думку, ще тиждень збережеться стабільність курсу на нинішньому рівні.

Андрій Шевчишин, навпаки, очікує, що торги наступного тижня на міжбанку будуть відрізнятися високою волатильністю (змінністю курсу), що відіб'ється на готівковому ринку.

"Накопичені за свята попит і пропозиція вихлюпуються на ринки, що підвищить їх торгові обороти і волатильність, – прогнозує експерт. – Все поточні фактори залишаться дієвими. Стежимо за епідемічною ситуацією, інфляційними показниками і ситуацією в бізнесі (настрої у зв'язку з цінами енергоресурсів). У цілому, середньостроково зберігаємо девальваційні настрої і вважаємо гривню переоціненою. На тижні діапазон готівкового курсу – 26,25-26,5 грн / долар ".

Максим Орищак нагадав, що гривня в жовтні зміцнювалася , і ця тенденція продовжиться.

"Середній курс продажу готівкового долара на тижні коливатиметься в межах 26,15-26,3 грн / долар (ще мінус понад 15 коп. ), а середній курс продажу євро прагнутиме до 30 грн, – уточнив Максим Орищак. – Причини для зростання гривні як звичні монетарні, так і вербальні. Протягом року НБУ не раз підвищував облікову ставку, зміцнюючи гривню. З'явилися новини про те, що Україна може в жовтні-грудні отримати транш МВФ близько 1,4 млрд доларів. Зовнішня фінансова підтримка, за традицією, буде сприйнята ринком позитивно і не обіцяє валютних коливань ".

Олег Пендзин повідомив, що Нацбанк розглядає питання підвищення облікової ставки з 8% до 8,5-9%.

"Якщо її на тижні підвищать – це ще більше зміцнить гривню", – пояснив він.

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз: гривня і в середньостроковій перспективі (місяць і більше), як мінімум, не подешевшає, тому гривневі вклади ще місяць залишаться прибутковішими валютних заначок.

Олег Пендзин радить поки не міняти гривню на валюту і навпаки, поки не стане зрозуміло, буде до кінця жовтня девальвація гривні, чи ні.

Максим Орищак каже, що через дешевий долар накопичується потенційне зростання попиту на валюту. Це може, незалежно від міжбанку, тиснути на курс гривні. Тобто, той, хто купить дешеві долари, незабаром виявиться у виграші.

Нарешті, Андрій Шевчишин впевнений: долари треба купувати, поки курс вигідний.

Довгостроковий прогноз курсу долара дав відомий фінансовий аналітик Ерік Найман. Детальніше дивіться в сюжеті.