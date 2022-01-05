Долар впевнено пішов вгору: що тепер буде з курсом

НБУ розрахував новий курс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на четвер, 6 січня:

5.01 6.01 Зміна 1 долар США 27,3 грн 27,46 грн +0,16 1 євро 30,77 грн 31,04 грн +0,27

Порівняно з курсом НБУ на середу, 5 січня, долар подорожчав на 16 копійок, а євро – на 27 копійок.

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Що буде з курсом долара найближчим часом

У I кварталі 2022 року гривня, найімовірніше, продовжить девальвувати. Як вважає член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, девальвація гривні за квартал виявиться невеликою, не вищою за 27,8 грн/долар – близько 50 коп.

Водночас керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин очікує, що гривня подешевшає до кінця березня до 28,5 грн/долар.

Він вважає, що стримуватиме падіння пропозиція валюти Нацбанком, а також зниження гривневої ліквідності через посилення кредитно-грошової політики.

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До речі, експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.