Долар прагне до 28 гривень, яким може бути курс до Нового року

/ Фото: Сьогодні

Девальвація гривні продовжується. Вона змінила зміцнення національної валюти ще наприкінці листопада, яке, попри очікування фінансових аналітиків, тривало майже два "зайвих" місяці. Головна причина швидкого ослаблення гривні – настання холодів та відсутність у країні достатніх запасів енергоносіїв, які Україна купує тепер за тверду валюту та втридорога.

Чого очікувати від курсу на початку зими і надалі до кінця року, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Зростання курсу готівкової валюти тривало як в останні вихідні листопада, так і в перші робочі дні грудня. Проте воно было не таким стрімким, як тижнем раніше, коли долар за п'ять днів подорожчав на 60 копійок. Тепер середній курс зріс лише на 15 коп. у продажу та на 18 коп. у покупці: до 27,39 та 27,19 грн/долар. Востаннє долар коштував так дорого 5 місяців тому, на початку липня, але тоді тренд був низхідний, зараз, навпаки, висхідний. До вихідних курс стабілізувався.

Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) звузився з 23 до 20 коп., тобто банки та пункти обміну валют (ПОВ) були зацікавлені у купівлі валютної готівки. Деякі великі банки працювали зі спредом 40 копійок: купували перед вихідними долари по 27,15, продавали по 27,55.

В окремих ПОВ і навіть банках, які явно працювали на скупку валютного "кешу", долари можна було здати навіть по 27,25-27,30 грн. Це вище за курс продажу, виставлений іншими ПОВ – там нібито можна було придбати валюту по 27,28, а здати по 27,25. Але насправді валюти по 27,28 у продажу не було. Гарантовано купити готівковий долар можна було по 27,40-27,50 грн і вище, при цьому курс покупки був 27,20-27,25 грн/долар.

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Нацбанк весь тиждень послаблював гривню: у понеділок було 27,10, у п'ятницю 27,29 грн/долар. На понеділок, 6 грудня, регулятор установив курс 27,30 грн/долар. Тобто девальвація склала 20 коп. за тиждень, або 0,7%. Тижнем раніше гривня ослабла на 46 коп. (на 1,7%), усього 2,4% за два тижні.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що причини ослаблення гривні такі ж, як і раніше: збільшення попиту на валюту в імпортерів та нерезидентів з одночасним зниженням її пропозиції з боку експортерів, котрі очікують на ще більше зростання курсу.

Олександр Охріменко зазначив: девальвація гривні була б ще більшою, якби Нацбанк не продавав валюту. За його інформацією, з 22 по 26 листопада Нацбанк продав понад 630 млн доларів, на тижні, що минає, ще близько 60 млн доларів.

"Стеля курсу – 28 грн/долар, але регулятор навряд чи допустить, щоб гривня до Нового року так знецінилася", – упевнений Олександр Охріменко.

Олег Пендзин додав, що темпи здешевлення гривні знизив вдалий аукціон Мінфіну з розміщення цінних паперів: минулого вівторка їх було продано на 12,7 млрд грн. Це більше, ніж тиждень тому, і дозволило перекредитувати та виплатити відсотки за більш ранніми випусками гривневих ОВДП.

За оцінкою Андрія Шевчишина, домінантною тенденцією все ж таки залишається зростання долара і мета 27,5 грн за долар, а відкати використовуються для купівлі валюти.

"Наближення до 27,5 грн за долар, високий темп девальвації, який продемонструвала гривня, вимагають перепочинку та накопичення гривні для покупок, – аналізує Андрій Шевчишин. – Енергоімпортери до кінця тижня взяли паузу, а от нерезиденти продовжують виходити з українських ОВДП, хоч і суттєво меншими темпами. З початку грудня їх портфель знизився ще на 450 млн грн, просівши нижче 90 млрд грн".

Чого очікувати наступного тижня

Прогнози експертів розділилися на помірні та песимістичні.

Олег Пендзин та Олександр Охріменко кажуть, що курс долара знайшов новий, вищий коридор, і у ньому стабілізується.

За прогнозом Олега Пендзина, готівковий долар з 6 по 13 грудня торгуватиметься у діапазоні 27,30-27,45 грн/долар.

"Тиск на гривню зараз менший, оскільки нерезиденти вивели частину дивідендів, енергетики чекають уже оплачене вугілля, ситуація на східному кордоні без особливих змін, тому занепокоєння на фінансових ринках поступово заспокоюється", – пояснив Олег Пендзин.

Олександр Охріменко також бачить середній курс близьким до нинішнього – 27,40 грн/долар.

А ось Максим Орищак та Андрій Шевчишин упевнені: наступного тижня готівковий долар продовжить дорожчати.

"Спекулянти зароблять на девальвації гривні, а НБУ витратить додаткові золотовалютні резерви країни марно, – прогнозує Максим Орищак. – Середній курс продажу долара чекаємо у діапазоні 27,35 – 27,6 грн. Зниження гривні, що стартувало, важко зупинити з політичних причин, через розростання ризиків енергетичної кризи у світі, а також на тлі спекулятивних настроїв усередині країни".

Подібний прогноз у Андрія Шевчишина.

"Наступного тижня ринок може спробувати на міцність рівень 27,5 грн за долар", – каже експерт.

Йдеться про безготівковий курс, а готівка може при цьому дійти у продажу до 27,7 грн/долар і вище.

Продавати чи купувати валюту

Всі експерти солідарні: при доларі, що зростає, він уже став більш вигідним інструментом для інвестування, ніж гривня. Але тільки в середньостроковій та довгостроковій (рік та більше) перспективі.

"Той, хто сподівається сьогодні купити долар по 27,4 грн, а за місяць продати його по 29 грн, прогадає. А ось через рік такі вкладення виявляться прибутковими", – упевнений Олександр Охріменко.

З ним погоджується і Андрій Шевчишин. За його словами, ідеальний час для покупки дешевого долара минув, але він ще привабливий для інвестицій.

"Купувати треба на "відкатах" курсу, а вони у грудні напевно будуть, – каже Андрій Шевчишин. – Але коли стійко наблизимося до 27,5 грн/долар, варто зробити паузу, щоб зрозуміти, куди ринок буде готовий далі розвивати рух".

Максим Орищак підрахував, скільки можна заробити, інвестувавши зараз у долар.

"Такий крок може принести близько 4,8% прибутку у гривневому еквіваленті, що частково покриє очікувану інфляцію наступного року на рівні 6,2%", – каже Максим Орищак.

Експерт стверджує, що населення, бізнес, спекулянти розуміють: будь-яке зміцнення гривні зараз потрібно використовувати як привід для конвертації в долари та з поточного рівня 27,4 чекати на девальвацію до 28,7 грн/долар.

Експерти також зазначають, що гривню може знецінити можлива агресія Росії. Про те, чи готова Україна дати відсіч і про інші важливі новини, дивіться в сюжеті.