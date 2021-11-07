Долар зірвався у піке – що робити з валютою

/ Фото: Сьогодні

Долар продовжує спростовувати прогнози тих, хто, як і раніше, чекає на його традиційне осіннє зміцнення. Минулого тижня курс не просто пішов вниз, а майже впав, не дійшовши до 26 гривень за долар всього нічого – вісім копійок.

Що відбувається на валютному ринку і куди піде курс долара до середини листопада, з'ясували "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

З понеділка готівковий долар почав плавно дешевшати: за три дні – на 3 копійки: до 26,39 грн/долар у продажу та до 26,21 у купівлі. Але потім пішов у піке: у п'ятницю вже було 26,27 (-12 коп.) у продажу та 26,08 (-13 коп.) у купівлі. Востаннє долар коштував так дешево рік тому. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) зберігся на рівні 18 копійок, тобто банкіри не очікують зміни тренду.

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Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,15 грн (на 17 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,16 грн (на 18 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Зазначимо, що такий високий курс купівлі спостерігається в обмінниках, які працюють на купівлю валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,25 грн/долар, при цьому курс купівлі – не вищий за 26.

Нацбанк після трьох днів стабільного курсу (26,29 грн/дол.) з четверга почав зміцнювати гривню, але не так різко, як це зробив ринок. У п'ятницю курс становив 26,19 грн/дол. (-10 коп.), на понеділок, 8 листопада, регулятор ще зміцнив гривню,встановивши курс 26,10 грн/долар (-9 коп.).

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Аналіз ситуації на ринку

Головною причиною обвалу курсу долара експерти називають "сезон розпродажів" валюти, який несподівано влаштували українські держструктури, котрі вигідно розмістили свої цінні папери на світових ринках.

"У четвер склалася цікава ситуація на міжбанківському ринку. Локдаун, торги в'ялі, і тут з'являється великий продавець валюти! – каже Андрій Шевчишин. – Ним виявився "Укренерго", який залучив від розміщення єврооблігацій 825 млн доларів. Банки, які представляють "Укренерго", розпочали активний продаж валюти безпосередньо на ринок, внаслідок чого продавці були повністю деморалізовані. До продажу підключилися аграрії, металурги, ІТ-сектор. В результаті єдиним покупцем "останньої інстанції" став Нацбанк. Торгові обороти ринку зросли майже втричі – до 371 млн дол., а НБУ викупив левову частку цього обсягу".

Максим Орищак зазначив, що поява на ринку великих продавців чи покупців завжди призводить до невеликої паніки, яка розганяє тренд зміни курсу.

За словами Олександра Охріменка, ринок очікував на "продовження банкету": адже, розпродавши весь обсяг валюти, "Укренерго" міг обвалити курс нижче 26 грн/долар. Але НБУ не не діяв, викупивши майже все у резерви.

Олег Пендзин укотре розкритикував дії регулятора, який, на його думку, діє за ситуацією, як було й цього разу, а не веде цілеспрямовану політику зі стримування зміцнення гривні, хоча зобов'язаний.

"У НБУ кажуть, що зміцнюючи гривню, вони стримують інфляцію, – каже Олег Пендзин. – Але інфляція для зростання економіки – далеко не найголовніший чинник. Наприклад, Федеральна резервна система США , встановлюючи курс долара до євро та інших валют, орієнтується на те, скільки у країні додасться робочих місць. А у нас інфляція не дуже висока, але безробіття зростає".

Чого очікувати наступного тижня

Думки експертів подібні: ще тиждень гривня міцнітиме.

"З 8 по 14 листопада середній курс продажу долара коливатиметься в рамках 26,2-26,45 грн, – прогнозує Максим Орищак. – Попри готовність НБУ підвищувати облікову ставку в майбутньому, або локдауни, а також побоювання інфляційного тиску у світі, ситуація на валютному ринку країни буде стабільною".

Олег Пендзин очікує стабільності курсу, можливо, з невеликим нисхідним трендом щодо долара.

Олександр Охріменко впевнений, що Нацбанк за тиждень зміцнить гривню до 26,1 грн/долар, але нижче за 26 грн курс не опуститься.

Андрій Шевчишин констатував: поки немає великих покупців валюти, долар змушений підкоритися силі продавців через їхню перевагу на ринку. Внаслідок слабкості споживчого імпорту через локдаун єдиними покупцями валюти виступають: критичний імпорт (нафтопродукти), нерезиденти та Нацбанк.

"Стежимо за позначкою 26 грн за долар та діями НБУ, який єдиний може зупинити зміцнення, – каже Андрій Шевчишин. – Курс тижня – в діапазоні 26,25-26,3. У середньостроковому та довгостроковому горизонті зберігаємо девальваційні очікування. Сильним негативом є складна енергетична ситуація в країні, ситуація на вугільних ТЕС дуже важка. Існують великі побоювання, що вихід газотрейдерів та імпортерів вугілля на валютний ринок може різко змінити тенденцію до ослаблення гривні".

Продавати чи купувати валюту

На сьогоднішній день немає економічних причин для девальвації гривні, як очікувалося, визнав Олександр Охріменко. Але частина українців, які інвестували у готівкову валюту, почали її здавати. З різних причин – одні зневірилися у зміцненні долара, інші за потребою.

Андрій Шевчишин радить купувати долари.

"Поточне зміцнення гривні – хороша можливість купити валюту, що подешевшала. Але через слабкість покупців період утримання та перебування у позиції може затягнутися. І до цього треба бути готовим", – пояснив Андрій Шевчишин.

Максим Орищак підсумував: рекордний строк зміцнення гривні протягом усього 2021 року багатьох приводить до нетерпіння щодо того, коли ж розпочнеться її падіння.

"Такою причиною могли б бути побоювання світу в тому, що на Україну чекає дефолт, оскільки подібна інформація може провокувати попит на валюту в країні. Але якби ризики дефолту були реальними, великі гравці вже зараз накопичували б іноземну валюту", – аргументував експерт.

Чому відомий фінансовий аналітик упевнений у швидкій девальвації гривні, дивіться у сюжеті.