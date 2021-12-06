Долар знову набрав обертів: що буде з гривнею найближчим часом

Що буде з курсом 7 грудня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 7 грудня:

3.12 6.12 Зміна 1 долар США 27,30 грн 27,38 грн +0,08 1 євро 30,82 грн 30,90 грн +0,08

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 6 грудня, долар подорожчав на вісім копійок, євро також зріс на вісім копійок.

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Що буде із курсом долара?

Керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі "Сьогодні" заявив, що напруга на валютному ринку продовжує зростати. Хвилювання інвесторів збільшує поява подробиць можливого плану вторгнення РФ до України.

"Запланована онлайн зустріч між президентами США та Росії може стати сигналом до деескалації або, навпаки, посилить хвилювання на ринку. У будь-якому разі для гривні зараз це ключовий драйвер настроїв", – зазначає експерт.

Ще одним фактором, який може несприятливо позначитися на українській національній валюті, є складна ситуація в енергетичному секторі, через яку очікується підвищений попит на валюту. Підігріває ситуацію і позов китайських інвесторів проти України через підприємство "Мотор Січ".

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"Найближчим часом гривня, ймовірно, знизиться до долара США, і торгуватиметься в діапазоні 27,4-27,5 гривні за долар", – зазначив Шевчишин.

"Сьогодні" також розбиралися, що буде з курсом долара до Нового року, і писали, що краще робити з валютою в цей період.