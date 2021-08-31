Долар різко впав у ціні – курс НБУ

Курс долара почав знижуватися / Фото: Сьогодні, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Національний банк України (НБУ) на вівторок, 31 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,86 грн;

1 євро – 31,69 грн;

1 злотий – 6,93 грн;

10 російських рублів – 3,65 грн.

Курс долара впав на 7 копійок, порівнюючи з 30 серпня, а от євро виросло в ціні, подорожчавши на 3 копійки. Злоті і рублі подорожчали на 2 копійки.

У понеділок, 30 серпня, на міжбанку торги по долару проходили при поступовому збільшенні перекосу в бік перевищення пропозиції над попитом, що призводило до просідання котирувань.

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Долар впав в ціні на 12 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,84/26,86 грн (купівля/продаж).

Євро також подешевшав на 1 копійку в покупці і в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,66/31,68 грн (купівля/продаж).

Що відбувається з курсом долара

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також повідомлялося, що Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: