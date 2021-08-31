Доллар резко упал в цене – курс НБУ

Курс доллара начал снижаться / Фото: Сегодня, REUTERS/Valentyn Ogirenko

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 31 августа, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,86 грн;

1 евро – 31,69 грн;

1 злотый – 6,93 грн;

10 российских рублей – 3,65 грн.

Курс доллара упал на 7 копеек в сравнении с 30 августа, а вот евро выросло в цене, подорожав на 3 копейки. Злотые и рубли подорожали на 2 копейки.

В понедельник, 30 августа, на межбанке торги по доллару проходили при постепенном увеличении перекоса в сторону превышения предложения над спросом, что приводило к проседанию котировок.

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Доллар упал в цене на 12 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,84/26,86 грн (покупка/продажа).

Евро также подешевел на 1 копейку в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,66/31,68 грн (покупка/продажа).

Что происходит с курсом доллара

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Также сообщалось, что Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года: