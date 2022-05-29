Долар різко розвернувся: скільки тепер коштує валюта на чорному ринку

Долар на чорному ринку слабшає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вихідний день 29 травня дещо змінив курс долара у бік його зменшення. Якщо 28 травня валюта показала зростання, то тепер її вартість дещо впала.

"Сьогодні" розповість вам, скільки коштує долар на чорному ринку 29 травня.

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Так, за даними спеціалізованого сайту "Курс України", ранкове оновлення вартості валют показує, що середній курс продажу – на рівні 36,44 грн (28 травня — 36,5 грн), а купівлі – 36,20 грн (28 травня — 36,34 грн).

Найнижчий курс продажу, який вдалося знайти серед оголошень, становить 36,1 грн/дол, а найвищий – 36,8 грн/дол.

Чого чекати від долара далі?

Наступного тижня з 30 травня по 5 червня середній курс продажу долара коливатиметься в межах 36-38 гривень. Про це раніше "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. Він зауважив, що різниця у прогнозі 2 грн зумовлена нинішнім високим рівнем спекулятивності ринку.

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Та й загалом, аналітик стверджує, що падіння гривні в майбутньому неминуче. Тому за зниженням курсу продажу долара українці, у яких залишилися накопичення у гривні, намагатимуться знизити ризики втрати грошей від інфляції та девальвації і купуватимуть американську валюту.

Раніше ми розповідали, як гривня стала маріонеткою в руках Заходу, а також писали, за якими правилами Ощадбанк проводить валютні інтервенції.