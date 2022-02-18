Долар не зупиняється: що чекає на гривню наступного тижня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 21 лютого:

18.02 21.02 Зміна 1 долар США 28,30 грн 28,34 грн +0,04 1 євро 32,19 грн 32,20грн +0,01

Порівняно з курсом НБУ на п'ятницю, 19 лютого, курс долара виріс на 4 копійки, а євро – на 1 копійку.

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Що буде з курсом найближчим часом?

Як розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, головними драйверами ринку залишаються геополітична ситуація та ескалація бойових дій на Донбасі.

Західні партнери наполягають на високих ризиках ескалації, оскільки не бачать відведення військ від кордонів.

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"Саме на це тло реагують нерезиденти, які під впливом емоцій активізують вихід з українських активів. Зокрема, портфель ОВДП нерезидентів з початку лютого знизився на 4,7 млрд гривень, а з початку року на 15,8 млрд гривень", – говорить Шевчишин .

Проте внутрішні гравці залишаються більш-менш спокійними, оскільки відстежити і наздогнати за подіями, що проходять, і курсовими коливаннями на ринку – проблематично.

Національний банк намагається згладжувати ринкові рухи, через інтервенції та викуп валюти, у період різкого зміцнення.

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Експерт вважає, що наступного тижня курс збереже волатильність і долар може підскочити навіть до позначки 29 грн, за відсутності нових геополітичних ризиків, валюта коливатиметься в межах 28 – 28,5 грн за долар.

Раніше ми розповідали, на якій позначці долар остаточно "вгамується", а також писали, скільки українцю потрібно грошей спочатку в іншій країні.