Долар і євро в Україні знову подорожчали

Долар знову змінився в ціні / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 20 вересня:
|17.09
|20.09
|зміна
|1 долар США
|26,67 грн
|26,7 грн
|+0,03
|1 євро
|31,37 грн
|31,46 грн
|+0,09
У порівнянні з курсом долара, який Нацбанк встановив на понеділок 20 вересня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро виріс в ціні на 9 копійок.
Продавати або купувати валюту у вересні
Як розповів "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, до кінця вересня гривневі вклади як і раніше залишаться вигідніше валютних заначок.
Інші експерти радять поступово переходити з гривневих заощаджень в валюту.
Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин зазначає, що поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.