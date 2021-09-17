Долар і євро в Україні знову подорожчали

Долар знову змінився в ціні / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 20 вересня:

17.09 20.09 зміна 1 долар США 26,67 грн 26,7 грн +0,03 1 євро 31,37 грн 31,46 грн +0,09

У порівнянні з курсом долара, який Нацбанк встановив на понеділок 20 вересня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро виріс в ціні на 9 копійок.

Продавати або купувати валюту у вересні

Як розповів "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, до кінця вересня гривневі вклади як і раніше залишаться вигідніше валютних заначок.

Інші експерти радять поступово переходити з гривневих заощаджень в валюту.

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Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин зазначає, що поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати.

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.