Доллар и евро в Украине снова подорожали

Доллар снова изменился в цене / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 20 сентября:
|17.09
|20.09
|Изменение
|1 доллар США
|26,67 грн
|26,7 грн
|+0,03
|1 евро
|31,37 грн
|31,46 грн
|+0,09
По сравнению с курсом доллара, который Нацбанк установил на понедельник 20 сентября, доллар подорожал на 3 копейки, а евро вырос в цене на 9 копеек.
Продавать или покупать валюту в сентябре
Как рассказал "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, до конца сентября гривневые вклады по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек.
Другие эксперты советуют постепенно переходить из гривневых сбережений в валюту.
Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отмечает, что пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.