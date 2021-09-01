Долар і євро знову подорожчали – курс НБУ

Долар знову продовжує зростати / Фото: Сьогодні, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Національний банк України (НБУ) на середу, 1 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,89 грн;
- 1 євро – 31,83 грн;
- 1 злотий – 7,03 грн;
- 10 російських рублів – 3,66 грн.
У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара виріс в ціні на 3 копійки, а от євро злетіло на 14 копійок. Водночас злотий також подорожчав – на 10 копійок. Рублі піднялися в ціні на 1 копійку.
У вівторок, 31 серпня, торги на міжбанку проходили угоди по лотах до 300 тисяч доларів при хиткій рівновазі попиту і пропозиції.
- Долар подорожчав на 8 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,92/26,94 грн (купівля/ продаж).
- Євро також виріс на 15 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,81/31,84 грн (купівля/ продаж).
Що відбувається з курсом
Як розповів сайту "Сьогодні" керівник EXANTE Україна Володимир Позній, долар прискорив зниження з кінця минулого тижня, так як коментарі Пауелла налаштували ринки на більш повільний темп нормалізації політики.
"Такий розмірений підхід підтримав попит на ризикові активи, знову повернувши лідерство активів зростання, а також повернув попит на carry-trade. В Україні висока процентна ставка, що привертає такий інтерес гравців. Крім того, слабкість долара часто асоціюється з підвищенням цін на сировинні товари , що також сприятливо для гривні", – зазначив Володимир Позній.
Як змінювався курс:
- У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
- Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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