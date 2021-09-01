Доллар и евро снова подорожали – курс НБУ

Доллар снова продолжает расти / Фото: Сегодня, ADEM ALTAN/AFP via Getty Images
Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 1 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 26,89 грн;
- 1 евро – 31,83 грн;
- 1 злотый – 7,03 грн;
- 10 российских рублей – 3,66 грн.
По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара вырос в цене на 3 копейки, а вот евро взлетело на 14 копеек. В то же время злотый также подорожал – на 10 копеек. Рубли поднялись в цене на 1 копейку.
Во вторник, 31 августа, торги на межбанке проходили сделки по лотам до 300 тысяч долларов при шатком равновесии спроса и предложения.
- Доллар подорожал на 8 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,92/26,94 грн (покупка/продажа).
- Евро также вырос на 15 копеек в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 31,81/31,84 грн (покупка/продажа).
Что происходит с курсом
Как рассказал сайту "Сегодня" руководитель EXANTE Украина Владимир Позний, доллар ускорил снижение с конца прошлой недели, так как комментарии Пауэлла настроили рынки на более медленный темп нормализации политики.
"Такой размеренный подход поддержал спрос на рисковые активы, вновь вернув лидерство активам роста, а также вернул спрос на carry-trade. В Украине высокая процентная ставка, что привлекает такой интерес игроков. Кроме того, слабость доллара часто ассоциируется с повышением цен на сырьевые товары, что также благоприятно для гривни", – отметил Владимир Позний.
Как менялся курс:
- В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
- Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
- С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.
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