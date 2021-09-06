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Долар і євро поповзли вниз – офіційний курс

Юлія Ляхова
6 вересня, 16:56
Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 7 вересня

Курс долара впав / Фото: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 7 вересня:

06.0907.09зміна
1 долар США26,92 грн 26,8 грн -0,12
1 євро31,96 грн 31,8 грн -0,16

Таким чином курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем став нижче на 12 копійок, а євро – на 16 копійок.

Що кажуть експерти

Як розповіли сайту "Сьогодні" експерти, значних коливань курсу найближчим часом не передбачається.

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За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні. Тому його прогноз: "У вересні гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок".

Що відбувається з курсом долара

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • За "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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