Долар і євро поповзли вниз – офіційний курс

Курс долара впав / Фото: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на вівторок, 7 вересня:
|06.09
|07.09
|зміна
|1 долар США
|26,92 грн
|26,8 грн
|-0,12
|1 євро
|31,96 грн
|31,8 грн
|-0,16
Таким чином курс долара в порівнянні з попереднім банківським днем став нижче на 12 копійок, а євро – на 16 копійок.
Що кажуть експерти
Як розповіли сайту "Сьогодні" експерти, значних коливань курсу найближчим часом не передбачається.
За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, в Україні динаміка долара помірно-негативна. Гривня ще не готова дешевшати, а долар не має сильної підтримки у вигляді попиту для того, щоб рости.
Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко не бачить підстав для девальвації гривні у вересні. Тому його прогноз: "У вересні гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніше валютних заначок".
Що відбувається з курсом долара
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
- За "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.